D. Trump vie počúvať a poskytnúť spätnú väzbu, tvrdí šéf koncernu SAP

Hamburg 4. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump je otvorený konštruktívnemu dialógu a vie poskytnúť spätnú väzbu. V rozhovore, ktorý zverejnil v nedeľu týždenník Der Spiegel, to uviedol generálny riaditeľ nemeckej softvérovej spoločnosti SAP Christian Klein. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Klein sa odvolal na svoje stretnutia s americkým prezidentom, ktoré absolvoval ako člen neformálnej skupiny riaditeľov veľkých spoločností. „Bola to konštruktívna výmena názorov. A rozhodne platí, že počúva a poskytuje spätnú väzbu,“ povedal s tým, že existuje „okrúhly stôl vybraných, najmä amerických generálnych riaditeľov“. „Som tam preto, lebo SAP hrá v USA rozhodujúcu úlohu pre hospodárstvo a verejnú správu. Prebieha tam úzky dialóg, ktorý by som rád videl v intenzívnejšej podobe aj v Európe,“ dodal.



Obchodný konflikt so zvyškom sveta, ktorý vyvolal Trump, generálneho riaditeľa SAP znepokojuje. „Vidíme, ako s tým naši zákazníci zápasia a neistota je veľká,“ povedal Klein. Na druhej strane SAP zo súčasnej situácie ťaží, keďže jeho softvér pomáha firemným zákazníkom „riadiť colné náklady, zvyšovať odolnosť dodávateľských reťazcov, v logistike, vo verejnom obstarávaní“.



„Práve v tejto oblasti je po nás dopyt,“ priblížil šéf softvérovej spoločnosti. Vyjadril pritom nádej, že sa podarí nájsť riešenie, vďaka ktorému budú clá nakoniec pre všetkých nižšie.