D. Trump zakázal Američanom investície do vybraných čínskych firiem

Washington 13. novembra (TASR) - Prezident USA Donald Trump vo štvrtok (12. 11.) v noci podpísal príkaz zakazujúci Američanom investovať do čínskych firiem, ktoré sú považované za dodávateľov alebo podporujú pekinský vojenský a bezpečnostný aparát.



Príkaz sa týka 31 firiem. Podľa Trumpovej administratívy Čína v čoraz väčšej mier využíva americký investičný kapitál na financovanie vojenských a spravodajských služieb vrátane vývoja a nasadenia zbraní hromadného ničenia.



Vzťahy medzi USA a Čínou sa počas Trumpovho prezidentského obdobia prudko zhoršili. Tento príkaz je posledný z radu nariadení a regulačných opatrení, ktoré sa zameriavali na čínsku ekonomickú a vojenskú expanziu.



Trump v rámci svojho hesla „America First“ označil Čínu za najväčšiu hrozbu pre USA a globálnu demokraciu. Viedol s Pekingom obchodnú vojnu, karhal čínske technologické firmy a zvalil všetku vinu za pandémiu nového koronavírusu na Peking.



Štvrtkové nariadenie zakazuje americkým spoločnostiam a jednotlivcom vlastniť podiely v ktorejkoľvek z čínskych firiem uvedených na zozname. Patria medzi ne významné telekomunikačné, stavebné a technologické firmy, ako sú China Mobile, China Telecom, video monitorovacia firma Hikvision a China Railway Construction.



Súčasní investori budú mať rok na to, aby sa stiahli zo spoločností prepojených na vládu v Pekingu.



Správy o tomto kroku, ktorý vstúpi do platnosti 11. januára 2021, sa v piatok prejavili na trhoch s akciami v Hongkongu. Akcie štátneho China Telecomu klesli o viac ako 9 %, China Mobile o 6 % a China Railway Construction o vyše 5 %.



Americký poradca pre národnú bezpečnosť Robert O'Brien uviedol, že toto nariadenie zabráni Američanom v nevedomom poskytovaní pasívneho kapitálu čínskym spoločnostiam, ktoré sú kótované na burzách po celom svete a ktoré podporujú zlepšenie čínskej armády a špionážnych agentúr.



Dodal, že firmy uvedené na zozname „sa pravidelne zameriavajú na amerických občanov a podniky prostredníctvom kybernetických operácií“, ako aj na ekonomiku a armádu USA.



O'Brien kritizoval aj o odvolanie štyroch prodemokratických zákonodarcov v Hongkongu, pričom označil správu mesta, kde navonok fungujú dva systémy riadenia, ale patrí Číne, len za maskovanie čoraz autoritárskejšej pozície Číny v tomto finančnom centre.



Trump stále neakceptoval zvolenie Joea Bidena za nového prezidenta USA minulý týždeň a pokračuje v plnení takmer všetkých bežných prezidentských povinností, takže jeho posledné politické kroky proti Číne sú stále nepredvídateľnejšie.