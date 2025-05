D. Trump zdôraznil, že neplánuje odvolať šéfa Fedu J. Powella

Washington 4. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump zdôraznil, že neplánuje odvolať šéfa Federálneho rezervného systému (Fed) Jeroma Powella, ktorého kritizuje za podľa neho príliš pomalé tempo znižovania úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



„Nie. Prečo by som to robil? V krátkom čase môžem môžem túto osobu vymeniť,“ uviedol Trump v odpovedi na otázku, či Powella odvolá ešte pred skončením jeho funkčného obdobia v roku 2026. Vyjadrenie, ktoré odvysielala v nedeľu televízna stanica NBC, predstavuje doteraz najjasnejší signál, že Trump plánuje ponechať šéfa americkej centrálnej banky na svojom mieste, uviedla agentúra Reuters. Prezident zároveň Powella opäť vyzval, aby znížil úrokové sadzby.



„Mal by ich znížiť. A v určitom okamihu to urobí. Radšej ich nezníži, pretože nie je mojím fanúšikom. Viete, jednoducho ma nemá rád,“ povedal v rozhovore, ktorý bol natočený v piatok (2. 5.) na Floride.



Trump od svojho januárového nástupu do úradu niekoľkokrát nevyberane zaútočil na šéfa centrálnej banky, keďže Fed podľa neho svojou reštriktívnou menovou politikou ohrozuje hospodársky rast. Powella okrem iného označil za „pána, ktorý koná vždy neskoro“ a „veľkého lúzra“. Powell sa nechce ponáhľať so znižovaním sadzieb vzhľadom na inflačné riziká súvisiace práve s colnou politikou Bieleho domu.