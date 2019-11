D. Trump zopakoval, že dohoda s Čínou je blízko

New York 13. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump opäť zopakoval možné "skoré" dokončenie prvej fázy obchodnej dohody s Čínou, trhom však neponúkol žiadne podrobnosti. Tie sa nádejali, že Trump počas svojho prejavu v Ekonomickom klube v New Yorku uvedie detaily o čase a mieste podpisu dohody s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.



Ako uviedla agentúra Reuters, Trump vyhlásil, že americkí a čínski vyjednávači "sú blízko" k dokončeniu prvej fázy obchodnej dohody, väčšinou však pokračoval v 'otrepanej' rétorike o tom, ako Čína v obchode "podvádza".



"Veľmi by chceli uzatvoriť dohodu. My sme však tí, čo rozhodnú, či dohodu chcú, alebo nie," povedal Trump, ktorý v podstate zopakoval svoje slová z víkendu.



"Sme už blízko," dodal s tým, že k prvej fáze dohody by mohlo dôjsť už čoskoro. "Prijmeme ju však iba vtedy, ak bude dobrá pre Spojené štáty a našich pracujúcich a naše úžasné firmy," vyhlásil.



Trump zároveň dodal, že ak Čína nepristúpi k dohode s USA, "výrazne zvýši" dovozné clá na čínske výrobky. "A to bude platiť aj pre ďalšie krajiny, ktoré sa k nám chovajú zle," povedal.