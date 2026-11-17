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D. Tusk: Poľsko zmrazí ceny plynu pre domácnosti
Tusk vo vyjadrení pred rokovaním vlády vysvetlil, že cena plynu na európskej burze vzrástla na približne 100 eur za MWh, čím dosiahla najvyššiu úroveň za viac ako rok.
Autor TASR
Varšava 17. novembra (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v utorok oznámil zmrazenie cien plynu pre domácnosti na úrovni 197,29 zlotých (44,81 eura) za megawatthodinu (MWh). Rozhodnutie má chrániť individuálnych odberateľov pred rastom cien na medzinárodných trhoch, ktorý súvisí s vojnou na Blízkom východe a krízou v Hormuzskom prielive. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Tusk vo vyjadrení pred rokovaním vlády vysvetlil, že cena plynu na európskej burze vzrástla na približne 100 eur za MWh, čím dosiahla najvyššiu úroveň za viac ako rok. „Táto cena by bola z hľadiska života každej poľskej rodiny neprijateľná. Rozhodli sme sa zmraziť ceny plynu pre individuálnych odberateľov a domácnosti,“ povedal predseda vlády.
Premiér zdôraznil, že vláda chce obmedziť vplyv medzinárodnej situácie na úroveň inflácie a životné náklady Poliakov, aby nemuseli „platiť za chyby iných štátov“. Poukázal pritom na pokračujúci program CPN, ktorého cieľom je zníženie cien pohonných látok.
„Uvedomujem si, že 6 PLN (1,36 eura, zastropovaná cena za liter benzínu 95) je stále oveľa viac, než by sme si želali. Ale ak nepočítame Maltu, je to najlacnejšie palivo v celej EÚ,“ okomentoval Tusk CPN.
Vláda má v úmysle pracovať aj na riešeniach týkajúcich sa cien elektrickej energie, aby obmedzila cenový šok v jesennom a zimnom období. „Vďaka tomu môžeme aj na rok 2027 predpovedať naďalej nízku infláciu a naďalej vysoký rast (HDP),“ uviedol premiér.
(1 EUR = 4,403 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Tusk vo vyjadrení pred rokovaním vlády vysvetlil, že cena plynu na európskej burze vzrástla na približne 100 eur za MWh, čím dosiahla najvyššiu úroveň za viac ako rok. „Táto cena by bola z hľadiska života každej poľskej rodiny neprijateľná. Rozhodli sme sa zmraziť ceny plynu pre individuálnych odberateľov a domácnosti,“ povedal predseda vlády.
Premiér zdôraznil, že vláda chce obmedziť vplyv medzinárodnej situácie na úroveň inflácie a životné náklady Poliakov, aby nemuseli „platiť za chyby iných štátov“. Poukázal pritom na pokračujúci program CPN, ktorého cieľom je zníženie cien pohonných látok.
„Uvedomujem si, že 6 PLN (1,36 eura, zastropovaná cena za liter benzínu 95) je stále oveľa viac, než by sme si želali. Ale ak nepočítame Maltu, je to najlacnejšie palivo v celej EÚ,“ okomentoval Tusk CPN.
Vláda má v úmysle pracovať aj na riešeniach týkajúcich sa cien elektrickej energie, aby obmedzila cenový šok v jesennom a zimnom období. „Vďaka tomu môžeme aj na rok 2027 predpovedať naďalej nízku infláciu a naďalej vysoký rast (HDP),“ uviedol premiér.
(1 EUR = 4,403 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)