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D. Žiláková: Rokujeme o priamom leteckom spojení Bratislavy a Soulu
Letisko sa zaujíma aj o pravidelné letecké spojenie s Madridom, kde spoločnosť Wizz Air otvorila svoju základňu.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR a Letisko M. R. Štefánika v Bratislave diskutujú s juhokórejskou leteckou spoločnosťou Korean Air o možnostiach zavedenia priameho leteckého spojenia medzi Bratislavou a Soulom, ako aj o rozvoji nákladnej leteckej dopravy. Po rokovaní s uvedeným dopravcom cez videohovor spolu s generálnym riaditeľom bratislavského letiska Dušanom Novotom o tom informovala na sociálnej sieti štátna tajomníčka MD Denisa Žiláková.
O ďalších krokoch smerujúcich k uzavretiu novej bilaterálnej dohody o leteckých službách medzi oboma krajinami štátna tajomníčka osobne hovorila s veľvyslancom Kórejskej republiky na Slovensku Kweonom Ki-hwanom. Korean Air už spája Soul s blízkymi letiskami vo Viedni, Budapešti či v Prahe.
„Letisko Bratislava má už dnes technické podmienky na prevádzku vybraných diaľkových širokotrupých lietadiel. Zároveň pripravuje významné investície do modernizácie a rozšírenia svojej infraštruktúry vrátane výstavby nových parkovacích plôch pre lietadlá, modernizácie rolovacích dráh a vybudovania nového nástupného mosta,“ uviedla Žiláková.
Tieto investície podľa nej vytvoria ešte lepšie podmienky na rozvoj pravidelných diaľkových leteckých spojení. Verí, že spoločné úsilie prispeje k posilneniu hospodárskej spolupráce, cestovného ruchu a lepšiemu prepojeniu Slovenska s Áziou.
Šéf bratislavského letiska nedávno potvrdil snahu o získanie nového štandardného leteckého dopravcu, ktorý zabezpečí spojenie s veľkým európskym uzlom, pričom rokujú aj o leteckom spojení s Južnou Kóreou. „Cieľom je priniesť štandardného dopravcu, ktorý nás spojí s veľkým európskym hubom. Letisko momentálne na tom najintenzívnejšie pracuje,“ povedal Novota. Bolo by tak podľa neho možné kúpiť si letenku z Bratislavy a cestovať do Ameriky či Ázie s jedným prestupom bez vykladania batožiny, ako je to štandardné na európskych letiskách.
Letisko sa zaujíma aj o pravidelné letecké spojenie s Madridom, kde spoločnosť Wizz Air otvorila svoju základňu. Veľký zmysel by podľa Novotu malo aj obnovenie pravidelného leteckého spojenia Bratislavy a Prahy. Na spojenie s Prahou však nemôžu využiť dotačnú schému Európskej únie, lebo na rozdiel od linky do Košíc by nešlo o vnútroštátne spojenie.
O ďalších krokoch smerujúcich k uzavretiu novej bilaterálnej dohody o leteckých službách medzi oboma krajinami štátna tajomníčka osobne hovorila s veľvyslancom Kórejskej republiky na Slovensku Kweonom Ki-hwanom. Korean Air už spája Soul s blízkymi letiskami vo Viedni, Budapešti či v Prahe.
„Letisko Bratislava má už dnes technické podmienky na prevádzku vybraných diaľkových širokotrupých lietadiel. Zároveň pripravuje významné investície do modernizácie a rozšírenia svojej infraštruktúry vrátane výstavby nových parkovacích plôch pre lietadlá, modernizácie rolovacích dráh a vybudovania nového nástupného mosta,“ uviedla Žiláková.
Tieto investície podľa nej vytvoria ešte lepšie podmienky na rozvoj pravidelných diaľkových leteckých spojení. Verí, že spoločné úsilie prispeje k posilneniu hospodárskej spolupráce, cestovného ruchu a lepšiemu prepojeniu Slovenska s Áziou.
Šéf bratislavského letiska nedávno potvrdil snahu o získanie nového štandardného leteckého dopravcu, ktorý zabezpečí spojenie s veľkým európskym uzlom, pričom rokujú aj o leteckom spojení s Južnou Kóreou. „Cieľom je priniesť štandardného dopravcu, ktorý nás spojí s veľkým európskym hubom. Letisko momentálne na tom najintenzívnejšie pracuje,“ povedal Novota. Bolo by tak podľa neho možné kúpiť si letenku z Bratislavy a cestovať do Ameriky či Ázie s jedným prestupom bez vykladania batožiny, ako je to štandardné na európskych letiskách.
Letisko sa zaujíma aj o pravidelné letecké spojenie s Madridom, kde spoločnosť Wizz Air otvorila svoju základňu. Veľký zmysel by podľa Novotu malo aj obnovenie pravidelného leteckého spojenia Bratislavy a Prahy. Na spojenie s Prahou však nemôžu využiť dotačnú schému Európskej únie, lebo na rozdiel od linky do Košíc by nešlo o vnútroštátne spojenie.