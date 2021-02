D1/D4: Rezort dopravy má doložiť ÚHP štúdiu uskutočniteľnosti

Bratislava 4. februára (TASR) – Rezort dopravy má v prípade križovatky D1/D4 doložiť Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) ešte štúdiu uskutočniteľnosti. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) verí, že si s útvarom ešte vyjasnia rozsah tejto štúdie, aby sa procesy urýchlili.



"Vyzerá to tak, že budeme musieť spracovať štúdiu, ktorá potvrdí, že tam tá križovatka má byť, aj keď už veľká časť tej križovatky stojí," podotkol Doležal vo videu na sociálnej sieti s tým, že je to možno absurdné, ale musí konať v súlade so zákonom.



Minister skonštatoval, že štandardne podľa pravidiel by táto štúdia mala obsahovať aj štúdiu uzla Bratislava, tá však podľa neho môže trvať mesiace aj rok. Verí, že štúdia nebude musieť mať taký rozsah, čo si chce vyjasniť s ÚHP.



Koncom januára sa začal robiť podjazd pod D1 technologicky unikátnym postupom. "Koncesionár D4 potiahol najbližšie k D1 ako mohol, zrealizoval prístupové trasy alebo budúce privádzače na D1 a tam zastal," priblížil Doležal s tým, že tak chýba rádovo 200 až 300 metrov, ktoré má postaviť Národná diaľničná spoločnosť (NDS).



Doležal súčasne poznamenal, že sa pridá k iniciatíve ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), ktorý sa rozhodol podať trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru (GP) SR v prípade Marcela Slávika a jeho združenia, ktorý mal nezmyselnými podmienkami a požiadavkami zdržiavať proces výstavby a spôsobovať problémy developerom. Minister dopravy dodal, že na rezorte dopravy, respektíve NDS, dali dokopy 19 projektov, z ktorých každý bol v priemere predĺžený o 6 až 9 mesiacov, a to práve pre podobné podania. Doležal tak pravdepodobne doplní trestné oznámenie a spojí sa v tejto veci so Sulíkom.



Minister dopravy zároveň doplnil informácie k úseku D1 s tunelom Višňové. V stredu (3. 2.) oznámil víťaza súťaže na opravu a dostavbu tunela Višňové. Súťaž na údržbové stredisko, respektíve technológiu tunela, bola odčlenená. "Veľmi dobre si uvedomujeme, že technológia tunela súvisí s výstavbou tunela, čiže víťazný uchádzač má v podmienkach, má v zmluve, aby pripravil tento technologický projekt, na základe ktorého vysúťažíme samotnú technológiu tunela," doplnil Doležal.