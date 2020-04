D4R7: A.Doležal komunikoval,akoby nemal o výstavbe aktuálne informácie

Bratislava 29. apríla (TASR) - Spoločnosť D4R7 Construction s.r.o. prekvapili niektoré vyhlásenia ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina). Minister kritizoval výstavbu diaľnice D4R7 spôsobom, akoby nemal najaktuálnejšie informácie o projekte. Minister by nemal zasahovať ani do rozhodovaní Špeciálneho stavebného úradu (ŠSÚ), a to ani svojimi verejnými vyhláseniami. Uviedla to v stredu D4R7 Construction v reakcii na minulotýždňovú tlačovú konferenciu ministra.



Doležal vtedy vyhlásil, že si pre nebezpečný odpad v násype diaľnice na úseku D4 pri Jarovciach nevie predstaviť iný scenár, ako jeho odstránenie. "Hoci je Špeciálny stavebný úrad súčasťou ministerstva dopravy, minister by nemal zasahovať do jeho rozhodovacej činnosti, a to ani svojimi verejnými vyhláseniami. Mohlo by to spochybniť nezávislosť a odbornosť výsledného rozhodnutia Špeciálneho stavebného úradu," uviedla spoločnosť. Posudky nezávislých expertov podľa D4R7 Construction potvrdzujú, že násyp je v súlade s relevantnými normami a dokumentáciou k stavebnému povoleniu. "Spoločnosť D4R7 verí, že po tom, ako budú ministrovi riadne vysvetlené závery z týchto odborných analýz, bude o otvorených otázkach projektu komunikovať vecne," poznamenala.



Firme sa nepáčili ani tvrdenia ministra, že v prípade odovzdania úsekov R7 je stále rýchlostná cesta neúplná a má nedostatky. "Niektoré z nich boli zjavné asi pred mesiacom, avšak ich dokončenie bolo plánované a aj realizované ešte pred tlačovou konferenciou ministra dopravy. Úsek R7 z Ketelca do Holíc je z bezpečnostného a technického hľadiska pripravený na odovzdanie verejnosti," uviedla spoločnosť, podľa ktorej sa v súčasnosti dokončujú niektoré detaily. Tie ale podľa nej nie sú prekážkou bezpečného používania cesty verejnosťou. Jedinou zostávajúcou podmienkou je podľa generálneho riaditeľa D4R7 Construction Michaela Heerdta dokončenie administratívnych procesov.



Spoločnosť zdôraznila, že pomôže objasniť akékoľvek nepresné informácie, alebo ich kedykoľvek ministrovi dopravy prezentovať priamo na stavenisku. Spoločným cieľom a povinnosťou strán je podľa D4R7 Construction pokračovať v budovaní vysokokvalitných ciest a čo najskôr ich uviesť do používania pre slovenských vodičov. "Základom je úzka spolupráca v prospech projektu a držanie sa neutrálnych a odborne podložených faktov, to by bolo najlepším riešením pre úspešný projekt," dodal Heerdt.