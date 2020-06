D4R7 Construction odmieta obvinenia i škody na životnom prostredí

Bratislava 1. júna (TASR) – Spoločnosť D4R7 Construction, ktorá je hlavným zhotoviteľom projektu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, odmieta obvinenia zo strany polície. Tvrdí, že ťažbou štrku v katastri Dunajská Lužná v okrese Senec (lokalita Jánošíkova) nevznikli škody na životnom prostredí. Opatrenia zo strany polície považuje za neprimerané a ponižujúce. Firma to uviedla vo svojom stanovisku pre TASR. Zároveň spresnila, že v prípade ťažby štrku boli zo strany polície vznesené obvinenia jednému súčasnému a jednému bývalému konateľovi, jednému zamestnancovi, ako aj spoločnosti samotnej.



D4R7 Construction tvrdí, že uzatvorila platné nájomné zmluvy s vlastníkmi relevantných pozemkov špecificky za účelom ťažby štrku. "Preto nemohla byť spôsobená žiadna škoda majiteľom dotknutých pozemkov. Bola im zaplatená dohodnutá odmena za využitie ich pozemkov a títo si ani neuplatňujú žiadne nároky voči firme," uviedla spoločnosť. Potrebné povolenia na ťažbu štrku z dotknutých pozemkov mala zabezpečiť iná slovenská firma, ktorú si D4R7 Construction najala. "Tá zabezpečila vydanie prvostupňového územného rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, ktorým boli práce schválené," uviedol hlavný zhotoviteľ projektu bratislavského nultého obchvatu.



Ako podotkol, prvostupňové rozhodnutie sa nestalo právoplatným iba z dôvodu podania opravného prostriedku zo strany starostu obce Dunajská Lužná. "Dôvodom vyhovenia opravnému prostriedku neboli otázky súvisiace s ochranou životného prostredia. Územné konanie pritom dodnes nebolo ukončené," poznamenala firma.



Polícia tvrdí, že ťažba štrku v lokalite Jánošíkova bola nelegálna, D4R7 Construction však odmieta akúkoľvek zodpovednosť za údajné pochybenia v povoľovacom procese. "Aj keby pre niektorú činnosť chýbali niektoré povolenia, neznamená to automaticky, že by táto činnosť ohrozovala alebo poškodzovala životné prostredie," argumentuje. Trestné stíhanie je podľa spoločnosti vedené nie pre údajnú nelegálnosť stavebnej činnosti, ale za údajný trestný čin ohrozovania a poškodzovania životného prostredia.



"Zabezpečili sme viacero znaleckých a odborných posudkov, ktoré použitím vedeckých metód preukazujú, že ťažba štrku v lokalite Jánošíkova nespôsobila žiadnu škodu na životnom prostredí," uviedla D4R7 Construction. Firma zároveň považuje vyčíslenú výšku údajne spôsobenej škody, s ktorou pracujú orgány činné v trestnom konaní, za spornú a veľmi špekulatívnu.



D4R7 Construction deklaruje, že plne spolupracovala pri všetkých žiadostiach o informácie a súčinnosť, ktoré jej zo strany polície boli adresované. "Keď vyšetrovateľ predvolal konateľov spoločnosti na výsluch, títo sa riadne dostavili. Spoločnosť taktiež zabezpečila dostavenie sa na výsluch jedného z jej manažérov, hoci ten už bol medzičasom vyslaný na prácu na inom projekte mimo SR," uviedla firma. To, ako polícia zaistila súčasného šéfa firmy M. H., považuje D4R7 Construction za nielen nepotrebné opatrenie, ale aj neprimerané a ponižujúce.



Spoločnosť upozornila, že dozorujúci prokurátor sa v januári 2020 rozhodol zaistiť sumu viac ako 12,5 milióna eur na jej bankovom účte. "Tieto peňažné prostriedky pritom boli určené na platby zamestnancom a dodávateľom a dodnes tak nemôžu byť použité v záujme projektu," spresnila.



Polícia v sobotu (30. 5.) informovala, že vzniesla obvinenie voči dvom vrcholným manažérom spoločnosti D4R7 Construction pre trestný čin ohrozovania a poškodzovania životného prostredia. Spôsobiť na ňom mali škodu vo výške 12,5 milióna eur.