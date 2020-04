Daimler a Volvo vytvoria spoločný podnik na výrobu palivových článkov

Štokholm 21. apríla (TASR) - Dvaja z najväčších výrobcov nákladných vozidiel v Európe: nemecký Daimler Truck a švédska skupina Volvo, oznámili v utorok vytvorenie spoločného podniku na výrobu palivových článkov pre ťažké vozidlá. Každý z partnerov v ňom bude mať rovnaký 50-% podiel.



„Táto spoločná iniciatíva so skupinou Volvo je míľnikom pri zavádzaní nákladných vozidiel a autobusov s palivovými článkami na naše cesty,“ uviedol Martin Daum, predseda predstavenstva Daimler Truck.



Daimler zároveň informoval, že skonsoliduje svoje súčasné aktivity v oblasti palivových článkov v spoločnom podniku. Švédska skupina Volvo by mala za svoj podiel zaplatiť približne 600 miliónov eur.



„Vytvorením spoločného podniku jasne ukazujeme, že veríme vo vodíkové palivové články pre úžitkové vozidlá,“ uviedol generálny riaditeľ skupiny Volvo Martin Lundstedt.



Dodal, že aj ďalšie firmy a inštitúcie by mali podporovať a prispievať k tomuto rozvoju, a to aj preto, že je potrebné vybudovať palivovú infraštruktúru.



Obaja výrobcovia očakávajú, že palivové články budú na trhu v druhej polovici desaťročia.



Utorková dohoda je predbežná a nezáväzná. Obe automobilky deklarovali, že majú v úmysle podpísať konečnú dohodu do 3. štvrťroka a dokončiť ju pred záverom tohto roka.



Spoločný podnik by mal zahŕňať prevádzky v Naberni, neďaleko Stuttgartu, ako aj výrobné závody v Nemecku a Kanade.