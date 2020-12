Daimler bude v Maďarsku vyrábať elektromobil EQB

Budapešť/Kecskemét 14. decembra (TASR) - Nemecký koncern Daimler investuje 50 miliárd HUF (141 miliónov eur) do rozšírenia svojho maďarského podniku, uviedol maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v pondelok na tlačovej konferencii prenášanej cez Facebook.



Vďaka investícii by sa v závode Mercedes-Benz Manufacturing Hungary v Kecskeméte mali začať koncom budúceho roka vyrábať elektromobily. Maďarská vláda poskytne investičný stimul vo výške 15 miliárd HUF. Tým sa zabezpečí budúcnosť pre 4400 pracovných miest, zdôraznil Szijjártó. Ocenil tiež, že Daimler si pre takúto dôležitú technologickú investíciu vybral práve Maďarsko.



Okrem toho sa postaví karosáreň a začne sa s technologickými prípravami na sériovú výrobu čisto elektrických modelov. Podľa šéfa závodu v Kecskeméte Christiana Wolffa sa tu bude produkovať kompaktné športovo-úžitkové vozidlo (SUV) EQB. Sériová výroba by sa mohla spustiť v poslednom štvrťroku 2021. Model by mal mať svetovú premiéru na jar 2021. Podľa Wolffa si Daimler vybral závod v Kecskeméte pre vynikajúce výsledky jeho zamestnancov.