Daimler chce do 2030 predávať v Európe iba elektrické mestské autobusy

Karlsruhe/Mannheim 2. mája (TASR) - Divízia autobusov nemeckého výrobcu nákladných áut Daimler Truck chce do roku 2030 predávať v Európe iba plne elektrifikované mestské autobusy. Plánuje tiež ponúkať uhlíkovo neutrálne vozidlá vo všetkých kategóriách v Európe aj v Latinskej Amerike. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



„Naše investície sústreďujeme na segment plne elektrických mestských autobusov v Európe do konca desaťročia,“ povedal v pondelok Till Oberwörder, vedúci divízie Daimler Buses pre agentúru DPA pred podujatím v meste Mannheim, ktoré je venované e-mobilite.



Divízia Daimler Buses uviedla v roku 2018 na trh plne elektrický mestský autobus „eCitaro“. V súčasnosti jazdí v európskych mestách viac ako 600 autobusov eCitaro.



Spoločnosť predala v minulom roku 18.736 autobusov, ale nezverejnila, aký bol podiel elektrických modelov na celkovom predaji.



Vo všeobecnosti je podiel autobusov jazdiacich na elektrický pohon stále nízky. Podľa združenia nemeckých dopravných spoločností z 35.000 autobusov, ktoré jazdia po cestách v Nemecku, bolo vlani na jeseň len 1200 elektrických.



Oberwörder v tejto súvislosti zdôraznil, že nestačí len vyrobiť elektrobus, musí sa zmeniť a prispôsobiť aj infraštruktúra, zvlášť pokiaľ ide o nabíjanie. Mali by sa zvážiť aj školenia, poznamenal.



Daimler Buses preto ponúka nielen elektrické autobusy, ale aj kompletný balík, tzv. E-systém, ako ho nazýva Oberwörder.



Daimler Truck však ďalej vyvíja aj konvenčné vozidlá so spaľovacím motorom vrátane autobusov. Ale v oblasti e-mobility sú mestské autobusy segmentom s najvyššou mierou rastu, dodal.