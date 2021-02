Stuttgart 8. februára (TASR) - Nemecký automobilový koncern Daimler má za sebou dobrý štart do nového roka 2021 vďaka svojej hlavnej značke luxusných automobilov Mercedes-Benz, ktorej predaj v januári oproti decembru vzrástol o 10,5 %.



Koncern v pondelok na svojej webovej stránke uviedol, že v januári dodal predajcom 178.679 kusov osobných vozidiel Mercedes-Benz. V prvom mesiaci roka zaznamenal aj zvýšenie predaja dodávok, a to o 7 % na 23.234 kusov, zatiaľ čo dcérska spoločnosť Smart predala 2733 automobilov, čo predstavuje nárast o 29,6 %.



Spoločnosť Daimler zverejňuje mesačne svoje veľkoobchodné údaje o osobných automobiloch a dodávkach Mercedes-Benz a modeloch Smart. Presný počet vozidiel, ktoré sa nakoniec predajú zákazníkom, však ukážu až štvrťročné výsledky automobilky.



Minulý rok spôsobila pandémia nového koronavírusu pokles predaja automobilov Mercedes-Benz o 7,5 % na 2,16 milióna kusov. Vo 4. štvrťroku došlo pritom k miernemu oživeniu predaja.



Čína bola počas vlaňajšej krízy kľúčovým trhom pre Daimler a ďalšie európske automobilky, pretože tejto krajine sa podarilo dostať do značnej miery infekciu pod kontrolu.