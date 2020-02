Daimler oznámil prepad ročného zisku o 66 %, evidoval stratu

Stuttgart 11. februára (TASR) - Nemecká automobilka Daimler oznámila za minulý rok pokles zisku o dve tretiny, keď zaznamenala vysoké náklady spojené so štrukturálnymi zmenami a emisnou kauzou. Navyše, za 4. kvartál sa prepadla do straty.



Ako informovala agentúra DPA, spoločnosť dosiahla za rok 2019 čistý zisk 2,4 miliardy eur. V roku predtým predstavoval čistý zisk 7,2 miliardy eur. To znamená výrazný prepad zisku už druhý rok po sebe, keďže aj v roku 2018 bol vtedajší zisk podstatne nižší než v roku predtým.



Za samotný 4. štvrťrok zaznamenala spoločnosť stratu vo výške 11 miliónov eur. V rovnakom období 2018 evidovala zisk 1,64 miliardy eur, uviedla agentúra AP.



Nemecký výrobca luxusných áut dokázal za minulý rok zvýšiť tržby o 3 % na 172,7 miliardy eur. Čiastočne k tomu prispel aj rekordný predaj v rámci divízie Mercedes-Benz.



Na druhej strane, náklady spojené s emisnou kauzou a štrukturálne zmeny z príjmov firmy výrazne odkrojili. To sa odrazí aj na odmenách pre zamestnancov za rok 2019. Tie budú podstatne nižšie než za predchádzajúci rok. Zatiaľ čo za rok 2018 predstavovali odmeny vyše 4960 eur, za rok 2019 dosiahnu približne 1100 eur.



"Aj keď výsledky za rok 2019 poukazujú na pokračujúci vysoký dopyt po našich atraktívnych produktoch, nemôžeme byť s nimi spokojní," povedal šéf Daimleru Ola Källenius. Ako dodal, firma sa musí orientovať na rozvoj nových technológií a digitalizáciu a zároveň pokračovať v redukcii nákladov. Tie by mali do konca roka 2022 klesnúť o viac než 1,4 miliardy eur.



Zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) dosiahol 4,3 miliardy eur oproti 11,1 miliardy eur v roku 2018. To je najvýraznejší pokles tohto zisku za viac ako desaťročie.