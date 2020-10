Daimler oznámil za 3. kvartál väčší, ako očakávaný zisk

Stuttgart 16. októbra (TASR) - Nemecká automobilka Daimler na základe predbežných údajov oznámila, že v 3. štvrťroku dosiahla lepšie, ako očakávané výsledky. Spoločnosti pomohlo pritom prekvapujúco silné oživenie jej trhu z pandémie nového koronavírusu.



Zisk výrobcu luxusných automobilov Mercedes-Benz pred úrokmi a zdanením (EBIT) dosiahol za tri mesiace do konca septembra 3,07 miliardy eur namiesto predpokladaných 2,49 miliardy eur. K tomuto výsledku prispelo „rýchlejšie, ako očakávané oživenie trhu", a to najmä v septembri, uviedla automobilka.



V predchádzajúcom 2. kvartáli pritom Daimler vykázal čistú stratu 1,9 miliardy eur, ale koncern už v júli, pri zverejnení údajov za 2. štvrťrok vyhlásil, že očakáva „pozitívny“ koniec roka.



„Tretí štvrťrok vykazuje veľmi silný výkon a poskytuje ďalšie dôkazy o tom, že sme na dobrej ceste,“ uviedol finančný riaditeľ Harald Wilhelm. „Očakávame, že pozitívny vývoj bude pokračovať aj vo 4. štvrťroku,“ dodal.



Začiatkom tohto mesiaca Daimler oznámil, že plánuje do roku 2025 znížiť náklady o 20 %, a to aj "úpravou počtu zamestnancov", pretože sa chce sústrediť na trh s luxusnými elektrickými vozidlami.



Spoločnosť so sídlom v Stuttgarte nešpecifikovala koľko pracovných miest chce zrušiť, ale pred necelým rokom, v novembri 2019 uviedla, že plánuje redukciu pracovných miest prostredníctvom dobrovoľných odchodov alebo predčasných dôchodkov.



Spresnené výsledky za 3. kvartál spolu s prognózami pre celý rok zverejní Daimler 23. októbra.