Daimler pravdepodobne prepustí až 15.000 zamestnancov

Frankfurt nad Mohanom 10. februára (TASR) - Rozsah plánovaného prepúšťania v nemeckej automobilke Daimler bude pravdepodobne väčší, než sa odhadovalo. Podľa informácií nemeckého denníka Handelsblatt plánuje automobilka zrušenie až 15.000 pracovných miest.



Handelsblatt, ktorý sa odvolal na zdroje z automobilky, v pondelňajšom vydaní zverejnil, že Daimler má v pláne prepustiť až 15.000 zamestnancov a ušetriť viac než 1,4 miliardy eur. Koncom minulého roka vedenie firmy oznámilo, že do konca roku 2022 zruší minimálne 10.000 pracovných pozícií, pričom plánuje usporiť 1,4 miliardy eur.



Spoločnosť by podľa denníka mala rozšírený program úspor oznámiť na výročnej tlačovej konferencii v utorok 11. februára. Okrem zvýšenia počtu rušených pracovných miest plánuje šéf spoločnosti Ola Källenius znížiť aj investície do nerentabilných projektov, ktoré nie sú súčasťou jadrového biznisu.