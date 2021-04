Daimler má málo čipov, obmedzuje výrobu v dvoch nemeckých závodoch

Stuttgart 21. apríla (TASR) - Nemecký koncern Daimler pre globálny nedostatok čipov posiela zamestnancov minimálne v dvoch svojich závodoch opäť do režimu skrátenej pracovnej doby.



Podľa informácií agentúry DPA sa obmedzenie výroby dotkne väčšiny zamestnancov závodov Mercedesu v Rastatte a Brémach. Daimler na otázku nemeckej agentúry uviedol, že zamestnanci, ktorých sa to týka, prejdú do režimu kurzarbeit od tohto piatka (23. 4.). Podľa aktuálnych plánov by obmedzenie malo trvať do konca budúceho týždňa.



V brémskom závode pracuje viac než 12.000 ľudí a v Rastatte okolo 6500. Skrátená pracovná doba sa nedotkne zamestnancov pracujúcich na strategických projektoch a takzvaných základných funkcií.



Zamestnanci oboch závodov rovnako ako podniku v maďarskom Kecskeméte boli pre nedostatok čipov poslaní do režimu kurzarbeit už na začiatku roka. Daimler sa nevyjadril, či teraz plánuje obmedzenia výroby aj v ďalších závodoch. Koncern uviedol, že je v kontakte s dodávateľmi polovodičov a že v prípade potreby upraví prevádzku v jednotlivých závodoch.