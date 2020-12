Daimler predal francúzsky závod na výrobu modelov Smart firme Ineos

Hambach 8. decembra (TASR) - Nemecký automobilový koncern Daimler, vlastník značky Mercedes-Benz, predal svoju továreň na výrobu automobilov Smart na severovýchode Francúzska britskej spoločnosti Ineos. Uviedol to v utorok pre agentúru AFP zdroj blízky vedeniu továrne, ktorý nechcel byť menovaný.



„Predaj bol podpísaný v pondelok (7. 12.) večer,“ povedal zdroj s tým, že dohoda zachová 1300 z 1500 pracovných miest v závode v Hambachu.



Petrochemická firma Ineos plánuje vyrábať tzv. off-road Grenadier, ktorý je jej prvým "vpádom" do automobilového priemyslu. Pôvodne ho chcela vyrábať vo Walese, toto leto však uviedla, že namiesto toho uvažuje o kúpe závodu v Hambachu.



Nemecký automobilový gigant Daimler spôsobil prekvapenie, keď oznámil, že ponúkne továreň v Hambachu na predaj v snahe znížiť náklady, keďže čelí stratám v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Bude však pokračovať vo výrobe elektromobilov Smart a častí nového elektrického SUV Mercedes vo francúzskom závode do roku 2024, uviedol zdroj z Hambachu.



Odchod automobilky z Hambachu znamená koniec jednej éry, ktorá sa začala s veľkou slávou v roku 1997, keď nemecký kancelár Helmut Kohl a bývalý francúzsky prezident Jacques Chirac slávnostne otvorili závod na výrobu malého dvojmiestneho mestského automobilu. Riaditeľ pre komunikáciu v továrni Jean-Yves Schmitt pre agentúru AFP uviedol, že Daimler aj Ineos vydajú vyhlásenia o predaji neskôr v utorok.