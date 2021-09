Daimler prevezme 33-percentný podiel v spoločnosti ACC

Stuttgart 24. septembra (TASR) - Nemecký koncern Daimler, materská spoločnosť automobilky Mercedes-Benz, v piatok uviedla, že prevezme 33-percentný podiel vo výrobcovi batériových článkov Automotive Cells Company (ACC) spolu s pôvodnými zakladateľmi tohto projektu Stellantis a TotalEnergies.



Cieľom partnerstva je vyvinúť články a batériové moduly a „pomôcť zabezpečiť, aby Európa zostala v centre automobilového priemyslu - dokonca aj v ére elektrickej energie“, uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Daimleru Ola Källenius.



Daimler dodal, že vyrobené batériové články budú z 95 % recyklovateľné, keďže jeho cieľom je mať do roku 2039 uhlíkovo neutrálny dodávateľský reťazec. Spoločnosť ACC bude dodávať automobilke Mercedes-Benz batériovú technológiu od polovice dekády, spresnil Daimler.



Súčasťou dohody je, že Daimler v budúcom roku investuje do projektu "stredne veľkú stámiliónovú sumu" s tým, že celková investícia koncernu sa bude pohybovať pod hranicou 1 miliardy eur.



Daimler v júli oznámil, že sa chce stať do roku 2030 „čisto elektrický“. Koncern plánuje osem veľkých závodov na batérie vrátane jedného v USA a štyroch v Európe s existujúcimi partnermi a jedným novým nemenovaným partnerom s kapacitou najmenej 200 gigawatthodín (GWh).



Napriek tomu, že európske automobilky už montujú batérie do svojich elektromobilov, vo výrobe batériových článkov dominujú ázijské spoločnosti.



„Spolu s ACC budeme vyvíjať a efektívne vyrábať batériové články a moduly v Európe, šité na mieru konkrétnym požiadavkám Mercedes-Benz,“ povedal Källenius. „Toto nové partnerstvo nám umožní zabezpečiť dodávky a využívať výhody úspor.“



ACC začal svoju činnosť v septembri 2020 ako spoločný podnik francúzskych firiem Stellantis a TotalEnergies. Už má väzby na Nemecko - investíciu vo výške 2 miliárd eur do závodu na batériové články v Kaiserslauterne, ktorý má začať výrobu v roku 2025 a plánuje rozšírenie svojej siete v Európe, uviedol Daimler.