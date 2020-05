Daimler chce rozšíriť uhlíkovo neutrálnu výrobu na všetky závody

Stuttgart 25. mája (TASR) - Nemecká automobilka Daimler plánuje do roku 2022 docieliť uhlíkovo neutrálnu výrobu vo všetkých svojich závodoch. Plán, ktorý Daimler zverejnil v pondelok, je tak omnoho ambicióznejší. Doteraz totiž plánoval do tohto termínu uhlíkovo neutrálnu produkciu iba vo svojich európskych prevádzkach.



Ako uviedla agentúra DPA, plán by tak mal pokrývať viac než 30 závodov na výrobu osobných áut a dodávok, ako aj produkciu batérií. Daimler chce tento cieľ dosiahnuť prostredníctvom výrazného zvýšenia energetickej účinnosti, ako aj využívaním elektrickej energie získanej zo slnka, z vetra a vĺn. Emisie CO2, ktorým sa nebude možné vyhnúť, bude firma kompenzovať v jednotlivých krajinách prostredníctvom takzvaných offsetových projektov.