Daimler sa rozdelil, výroba nákladných áut sa osamostatnila

Stuttgart 1. decembra (TASR) - Nemecký automobilový koncern Daimler sa v stredu rozdelil na dve spoločnosti - Mercedes-Benz pre osobné vozidlá a dodávky a Daimler Truck pre nákladné autá a autobusy.



Bývalá divízia nákladných áut Daimler Truck, ktorá zamestnáva viac ako 100.000 ľudí na celom svete, sa tak stáva nezávislou. Pri tejto príležitosti sa neplánujú žiadne významné podujatia, uviedlo vedenie koncernu.



Spoločnosť sa na rozdelenie pripravovala už celé mesiace a akcionári jej na to dali zelenú začiatkom októbra.



Daimler Truck plánuje vstúpiť na burzu ako samostatný subjekt 10. decembra. Koncern očakáva, že po odčlenení, ktoré by malo stáť približne 700 miliónov eur, by sa mala zvýšiť ziskovosť výrobcu nákladných áut vďaka väčšej nezávislosti.



Generálny riaditeľ koncernu Daimler Ola Källenius v októbri na mimoriadnom valnom zhromaždení akcionárom povedal, že divízie osobných automobilov a nákladných vozidiel a autobusov boli veľmi odlišné a lepšie sa im bude dariť ako separátnym subjektom.



Podľa nemeckých médií sú za rozdelením aj veľké zmeny v automobilovom priemysle súvisiace s prechodom k elektrickým vozidlám. Divízia osobných áut sa premenuje na Mercedes-Benz Group AG.