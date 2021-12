Stuttgart 10. decembra (TASR) - Nemecký výrobca nákladných áut Daimler Truck bol v piatok uvedený na burzu vo Frankfurte nad Mohanom. Začiatkom decembra sa totiž oddelil od skupiny Daimler, ktorá sa čoskoro premenuje na Mercedes-Benz.



Nová spoločnosť Daimler Truck si dala za cieľ byť začlenená do akciového indexu DAX, keď dôjde k najbližšej aktualizácii indexu v 1. štvrťroku 2022.



Akcie Daimler Truck sa v piatok ráno krátko po otvorení burzy predávali po 28 eur, čo signalizuje trhovú hodnotu novej spoločnosti na úrovni 23 miliárd eur.



Vstup na akciový trh bol „štartovacou čiarou“, uviedol generálny riaditeľ Daimler Truck Martin Daum vo vyhlásení a dodal, že nová skupina využije svoju nezávislosť na dosiahnutie „väčšieho úspechu v budúcnosti“.



Jeho bývalá materská spoločnosť Daimler sa vo februári 2022 premenuje na Mercedes-Benz podľa svojej slávnej značky luxusných áut. Rozpad skupiny a nový názov schválili v októbri akcionári, ktorým pripadne jeden podiel v Daimler Truck za každé dva, ktoré vlastnia v Mercedes-Benz.



Dôvodom reorganizácie boli rôzne technologické výzvy, ktorý čelia obe divízie - nákladných aj osobných áut, keďže automobilový sektor sa vzďaľuje od spaľovacích motorov.



Zatiaľ čo pre budúcnosť osobných automobilov je nevyhnutná technológia batérií, v prípade nákladných bude „hrať dôležitú úlohu vodík“, povedal generálny riaditeľ Daimleru Ola Kallenius, ktorý zostane v Mercedese.



Zástupcovia Daimleru budú mať naďalej miesto v dozornej rade Daimler Truck, ale každodenné fungovanie oboch výrobcov áut bude do značnej miery oddelené.



Daimler Truck zamestnáva približne 100.000 ľudí vo výrobe nákladných áut, autobusov a špecializovaných vozidiel a do roku 2025 by chcel dosiahnuť „dvojciferný“ rast marže.



V roku 2021 nová skupina očakáva, že sa jej rast bude pohybovať v rozmedzí 6 až 8 %, keďže nedostatok polovodičov, základného komponentu zvýšil ich ceny. Vedenie firmy dúfa, že kríza v dodávkach čipov dosiahla najhoršiu fázu v 3. štvrťroku tohto roka. Neistota v tejto otázke bude mať pre Daimler Truck „vážne následky“ aj v roku 2022.



Daum pre nemecké noviny Automobilwoche minulý mesiac povedal, že spoločnosť predá o „stredné veľké päťciferné číslo“ menej vozidiel, ako by mohla, pre chýbajúce čipy. To bude mať za následok stratu príjmov v hodnote niekoľko miliárd eur.