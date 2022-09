Daimler Truck nezaznamenal zatiaľ žiadny pokles dopytu

Hannover 19. septembra (TASR) - Nemecký výrobca nákladných vozidiel Daimler Truck nezaznamenal doposiaľ pokles dopytu napriek pochmúrnym vyhliadkam globálnej ekonomiky. Uviedol tiež, že jeho predaj v rokoch 2021 a 2022 mohol byť väčší, ak by nemal problémy v dodávateľskom reťazci. TASR správu prevzala z DPA.



"Na trhu je stále dopyt po nákladných vozidlách," povedala novinárom Karin Radströmová, šéfka divízie pre Európu a Latinskú Ameriku na podujatí IAA Transportation v Hannoveri.



"Momentálne nevidíme žiadne známky spomalenia, ale môže k tomu dôjsť celkom rýchlo," pripustila.



V Brazílii podľa nej nemecký výrobca zažíva prudký nárast dopytu po zmene emisných noriem, ale priznáva, že na budúci rok to môže byť slabšie.



Radströmová pritom upozornila, že vzhľadom na hrozbu recesie v kľúčových častiach sveta v dôsledku vysokých cien energií a pesimistickej nálady spotrebiteľov, by sa výrobcovia úžitkových vozidiel mohli dostať pod väčší tlak.



Generálny riaditeľ automobilky Martin Daum v rozhovore na okraj IAA vyhlásil, že nevidí žiadne známky poklesu dopytu na trhu nákladných vozidiel, a že knihy objednávok sa zapĺňajú.



Spoločnosť predala v 2. štvrťroku tohto roka 120.961 áut, o 4 % viac ako v rovnakom období minulého roka.



Daimler Truck si kladie za cieľ, aby do roku 2030 až 60 % jeho predaja tvorili vozidlá na elektrický alebo vodíkový pohon, uviedol Daum potom, čo firma predstavila svoj prvý ťažký elektrický nákladný automobil poháňaný batériami LFP s dojazdom až 500 kilometrov.



Podľa Dauma Európa a najmä Nemecko zaostávajú vo výrobe batérií, pričom väčšina z nich stále pochádza z Ázie.



"Nemecko má jasnú konkurenčnú nevýhodu, pokiaľ ide o ceny energií," povedal Daum s odkazom na rekordne vysoké ceny energií na nemeckom trhu, ktoré boli čiastočne spôsobené problémami s dodávkami plynu z Ruska. To by mohlo brzdiť ambície krajiny pri výrobe batérií, čo je vysoko energeticky náročný proces, dodal Daum.