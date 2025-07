Daimler Truck plánuje zrušiť v Nemecku približne 5000 pracovných miest

Berlín 8. júla (TASR) - Výrobca úžitkových vozidiel Daimler Truck plánuje do roku 2030 zrušiť v Nemecku približne 5000 pracovných miest. Pozície z veľkej časti zaniknú prostredníctvom prirodzenej fluktuácie a čiastočného odchodu do dôchodku, možné sú však aj cielené programy prepúšťania, uviedol v utorok hovorca spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Rušenie pracovných miest sa týka divízie nákladných vozidiel so sídlom v Leinfeldene - Echterdingene pri Stuttgarte. Na konci minulého roka tam pracovalo približne 28.000 ľudí. Daimler Truck má v Nemecku celkovo približne 35.500 zamestnancov. Spoločnosť sa už v máji dohodla so zamestnaneckou radou na kľúčových bodoch plánu pre svoje nemecké závody. Súčasťou dohody je aj záväzok automobilky, že v otázke znižovania počtu zamestnancov bude postupovať spoločensky zodpovedným spôsobom. Doteraz nebolo známe, koľko pracovných miest plánuje výrobca nákladných vozidiel a autobusov v Nemecku zrušiť.