Daimler Truck predal v 2. štvrťroku menej vozidiel a autobusov

Berlín 8. júla (TASR) - Výrobca úžitkových vozidiel Daimler Truck predal v druhom štvrťroku tohto roka výrazne menej vozidiel ako pred rokom, najmä v dôsledku slabého dopytu v Ázii a Európe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Spoločnosť v pondelok oznámila, že od apríla do konca júna to bolo 112.195 nákladných vozidiel a autobusov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles o 15 %. Za celý prvý polrok predaje klesli o 14 % na 221.106 kusov. Podľa prognóz z jari očakáva Daimler Truck v tomto roku predaj 490.000 až 510.000 nákladných vozidiel a autobusov, zatiaľ čo v roku 2023 ich bolo 526.053.



Podrobné finančné údaje vrátane nových objednávok z druhého štvrťroku plánuje Daimler Truck predstaviť 1. augusta.