Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 16. január 2026Meniny má Kristína
< sekcia Ekonomika

Daimler Truck predal vlani menej nákladných áut a autobusov

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Dôvodom je najmä nepriaznivý vývoj na kľúčovom americkom trhu.

Autor TASR
Berlín 16. januára (TASR) - Nemecký výrobca nákladných vozidiel Daimler Truck zaznamenal v minulom roku pokles predaja takmer o desatinu. Dôvodom je najmä nepriaznivý vývoj na kľúčovom americkom trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúr DPA a Reuters.

Spoločnosť v piatok oznámila, že v roku 2025 predala celkovo 422.510 nákladných áut a autobusov. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje pokles o 8 %.

Objem predaja výrazne ovplyvnila situácia na trhu Severnej Ameriky, čo je dôsledok obchodnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Severoamerická divízia Daimler Truck predala vlani 141.814 vozidiel a v porovnaní s rokom 2024 tak predaj klesol o 26 %.

V Ázii však predaje spoločnosť zvýšila. Jej segment nákladných vozidiel zvýšil predaj o 4 % a segment autobusov o 2 %.

Spoločnosť so sídlom neďaleko Stuttgartu dosiahla za tri kvartály minulého roka tržby na úrovni 36,4 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 8 %. Zisk klesol o 31 % na 1,57 miliardy eur. Hospodárske výsledky za celý minulý rok plánuje automobilka zverejniť v polovici marca.
.

Neprehliadnite

BOŽIK: ZMOS plánuje zintenzívniť spoluprácu s českými partnermi

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela známa spisovateľka Jana Benková

Harabinovi potvrdili oslobodenie v kauze schvaľovania ruskej agresie

Prezident: Štúr chápal, že národ nestojí len na území