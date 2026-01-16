< sekcia Ekonomika
Daimler Truck predal vlani menej nákladných áut a autobusov
Dôvodom je najmä nepriaznivý vývoj na kľúčovom americkom trhu.
Autor TASR
Berlín 16. januára (TASR) - Nemecký výrobca nákladných vozidiel Daimler Truck zaznamenal v minulom roku pokles predaja takmer o desatinu. Dôvodom je najmä nepriaznivý vývoj na kľúčovom americkom trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúr DPA a Reuters.
Spoločnosť v piatok oznámila, že v roku 2025 predala celkovo 422.510 nákladných áut a autobusov. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje pokles o 8 %.
Objem predaja výrazne ovplyvnila situácia na trhu Severnej Ameriky, čo je dôsledok obchodnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Severoamerická divízia Daimler Truck predala vlani 141.814 vozidiel a v porovnaní s rokom 2024 tak predaj klesol o 26 %.
V Ázii však predaje spoločnosť zvýšila. Jej segment nákladných vozidiel zvýšil predaj o 4 % a segment autobusov o 2 %.
Spoločnosť so sídlom neďaleko Stuttgartu dosiahla za tri kvartály minulého roka tržby na úrovni 36,4 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 8 %. Zisk klesol o 31 % na 1,57 miliardy eur. Hospodárske výsledky za celý minulý rok plánuje automobilka zverejniť v polovici marca.
