Berlín 11. novembra (TASR) - Výrobca nákladných áut Daimler Truck sa odčlení od koncernu Daimler 10. decembra. Oznámil to vo štvrtok výrobca úžitkových vozidiel, pričom načrtol opatrenia na zníženie nákladov, ktoré, ako dúfa, zvýšia jeho ziskové marže do roku 2025 na dvojciferné percento.



Automobilka, ktorej cieľom je predávať 60 % elektrických modelov do roku 2030, si je istá, že marže zostanú rovnaké alebo porastú pri prechode na elektrické vozidlá, uviedol finančný riaditeľ Jochen Götz na prezentácii počas dňa kapitálových trhov.



Elektrické vozidlá by z dlhodobého hľadiska mali vyjsť zákazníkov rovnako alebo menej ako naftová alternatíva z dôvodu nižších nákladov na palivo, zdôvodnil generálny riaditeľ Martin Daum, napriek tomu, že elektrické modely majú oveľa vyššiu obstarávaciu cenu. Prvý batériový elektrický voz Daimler Truck, eActros, stojí zhruba trojnásobok jeho naftového ekvivalentu.



Najväčší svetový výrobca nákladných vozidiel v súčasnosti vykazuje nižšie marže ako konkurenti. Do roku 2025 by chcel dosiahnuť ziskové marže na úrovni 9 % v Európe, 10 % v Ázii a 12 % v Severnej Amerike.



Plánované zníženie fixných nákladov o 15 % v porovnaní s úrovňou z roku 2019 do roku 2025 napreduje rýchlejšie, ako sa predpokladalo a pravdepodobne sa dosiahne do roku 2023, uviedol koncern.



Popri už ohlásenom znížení personálnych nákladov o 300 miliónov eur do roku 2025, ktoré zahŕňa aj redukciu manažérskych pozícií približne o 20 %, spoločnosť Daimler Truck okreše aj nepersonálne náklady o 200 miliónov eur.



Zlepšenie trhového podielu a výkonu v Európe je dlhodobo prioritou Daimler Truck. Nedostatok čipov bude mať naďalej vážny vplyv na príjmy do roku 2022, upozornil Götz vo štvrtok.