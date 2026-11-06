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Daimler Truck v 3. štvrťroku zvýšil zisk o 73 % na 702 miliónov eur
Tržby vzrástli o 19 % na približne 12,58 miliardy eur. Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa zvýšil o 89 % na niečo vyše jednej miliardy eur.
Autor TASR
Berlín 6. novembra (TASR) - Nemecký výrobca nákladných vozidiel Daimler Truck v treťom štvrťroku zvýšil svoj zisk o 73 %. Čistý zisk v porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka vzrástol zo 407 miliónov eur na 702 miliónov eur. Skupina v piatok uviedla, že pozitívny výsledok odráža zlepšenie podmienok na trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Tržby vzrástli o 19 % na približne 12,58 miliardy eur. Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa zvýšil o 89 % na niečo vyše jednej miliardy eur. Objem predaja v treťom štvrťroku po veľmi slabom rovnakom období minulého roka vzrástol o 26 % na 91.260 vozidiel. V Severnej Amerike sa odbyt výrazne oživil, pričom vzrástol o viac než polovicu. Na tomto dôležitom trhu skupina čelila výraznému poklesu v dôsledku zvýšených ciel, ktoré zaviedol americký prezident Donald Trump.
Počas prvých šiestich mesiacov tohto roka sa čistý zisk skupiny prepadol o 72 %. Zisk za deväť mesiacov do konca septembra je stále nižší o 30 %. Daimler Truck v minulom roku oznámil program na zlepšenie konkurencieschopnosti s cieľom ušetriť v Európe do roku 2030 viac než jednu miliardu eur. V dôsledku toho má v Nemecku zaniknúť približne 5000 pracovných miest. Najviac zasiahnutá je značka nákladných vozidiel Mercedes-Benz, hoci úsporné opatrenia sú plánované aj pre Severnú Ameriku.
Tržby vzrástli o 19 % na približne 12,58 miliardy eur. Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa zvýšil o 89 % na niečo vyše jednej miliardy eur. Objem predaja v treťom štvrťroku po veľmi slabom rovnakom období minulého roka vzrástol o 26 % na 91.260 vozidiel. V Severnej Amerike sa odbyt výrazne oživil, pričom vzrástol o viac než polovicu. Na tomto dôležitom trhu skupina čelila výraznému poklesu v dôsledku zvýšených ciel, ktoré zaviedol americký prezident Donald Trump.
Počas prvých šiestich mesiacov tohto roka sa čistý zisk skupiny prepadol o 72 %. Zisk za deväť mesiacov do konca septembra je stále nižší o 30 %. Daimler Truck v minulom roku oznámil program na zlepšenie konkurencieschopnosti s cieľom ušetriť v Európe do roku 2030 viac než jednu miliardu eur. V dôsledku toho má v Nemecku zaniknúť približne 5000 pracovných miest. Najviac zasiahnutá je značka nákladných vozidiel Mercedes-Benz, hoci úsporné opatrenia sú plánované aj pre Severnú Ameriku.