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Daimler Truck v druhom štvrťroku predal 86.707 vozidiel
Predaj v USA, Kanade a Mexiku vzrástol o 8 % na 41.687 úžitkových vozidiel.
Autor TASR
Stuttgart 8. júla (TASR) - Nemecká automobilka vozidiel Daimler Truck predala v druhom štvrťroku 86.707 nákladných vozidiel a autobusov. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to znamená nárast o 8 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Predaj v USA, Kanade a Mexiku vzrástol o 8 % na 41.687 úžitkových vozidiel. V prvom štvrťroku Daimler Truck zaznamenal prepad zisku o 34 % na dve miliardy eur. Výsledky spoločnosti negatívne ovplyvnili najmä americké clá v USA a slabý dopyt v Severnej Amerike.
Automobilka v snahe zlepšiť svoju konkurencieschopnosť v minulom roku zaviedla úsporný program. Cieľom je znížiť prevádzkové náklady v Európe o viac ako jednu miliardu eur do roku 2030. V samotnom Nemecku má zaniknúť približne 5000 pracovných miest.
Predaj v USA, Kanade a Mexiku vzrástol o 8 % na 41.687 úžitkových vozidiel. V prvom štvrťroku Daimler Truck zaznamenal prepad zisku o 34 % na dve miliardy eur. Výsledky spoločnosti negatívne ovplyvnili najmä americké clá v USA a slabý dopyt v Severnej Amerike.
Automobilka v snahe zlepšiť svoju konkurencieschopnosť v minulom roku zaviedla úsporný program. Cieľom je znížiť prevádzkové náklady v Európe o viac ako jednu miliardu eur do roku 2030. V samotnom Nemecku má zaniknúť približne 5000 pracovných miest.