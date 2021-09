Daimler Truck zaznamenal ďalšie zhoršenie dodávok čipov

Frankfurt nad Mohanom 17. septembra (TASR) - Nemecký výrobca nákladných áut Daimler Truck zaznamenal v uplynulých týždňoch ďalšie zhoršenie dodávok kľúčových čipov. Uviedol to generálny riaditeľ divízie Martin Daum pre víkendové vydanie Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.



„Od letných mesiacov sa situácia opäť vyostrila,“ povedal Daum s tým, že to ovplyvnilo produkciu v Nemecku aj USA. Úryvky z rozhovoru boli sprístupnené už v piatok, pred jeho zverejnením v nedeľu (19. 9.).



Podľa Dauma spoločnosť má plné knihy objednávok, ale pre nedostatok čipov, s ktorým zápasia všetky hlavné automobilky, sa v nej hromadia zásoby vozidiel, ktorým chýbajú komponenty.



"Sú tam veľké zásoby už vyrobených vozidiel, v ktorých chýbajú kľúčové súčiastky. Tieto vozidlá naši zákazníci veľmi potrebujú. Radi by sme ich dodali, ale čakáme na súčiastky."



Daum poznamenal, že zhoršenie dodávok môže mať v 3. štvrťroku zásadný vplyv na predaj firmy, pričom dodal, že nevidí žiadne známky rýchleho zotavenia. Domnieva sa, že tieto problémy ešte nejaký čas potrvajú.



Daimler Truck Holding AG sa neskôr v tomto roku oddelí od divízie osobných áut koncernu Daimler, ktorá sa premenuje na Mercedes-Benz Group AG. Akcionári budú o tomto kroku hlasovať na mimoriadnom valnom zhromaždení 1. októbra.