Daimler Truck zvýšil predaj áut, problémy v logistike budú pretrvávať

Berlín 11. novembra (TASR) - Nemecký výrobca nákladných vozidiel Daimler Truck oznámil za 3. kvartál zvýšenie predaja o viac než štvrtinu po tom, ako sa čipová kríza čiastočne zmiernila. Varoval však, že nedostatočné investície do iných oblastí logistického reťazca aj naďalej spôsobujú slabšie dodávky mnohých komponentov, od skrutiek a matíc až po pneumatiky. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spoločnosť uviedla, že v 3. štvrťroku predala takmer 135.000 nákladných áut. Medziročne to znamená rast o 27 %. Ako však povedal finančný riaditeľ firmy Jochen Götz, dodávateľský reťazec je stále v mnohých oblastiach narušený. "Trh sa veľmi rýchlo zotavil, avšak slabé investície v minulých rokoch spôsobili, že niektorí malí dodávatelia nie sú schopní zvýšiť produkciu do takej miery, ako by sme potrebovali," povedal Götz.



Zo zhruba 25 typov polovodičov, ktoré Daimler Truck potrebuje a ktorých bol v minulosti nedostatok, dodávky niektorých sa zlepšili, v prípade ďalších našla firma alternatívy. Pri niektorých čipoch však problémy budú podľa finančného riaditeľa spoločnosti pretrvávať aj v budúcom roku.



Navyše, nie sú to iba polovodiče, kde sú problémy. "Ťažkosti sú prakticky so všetkým, od elektrických komponentov až po pneumatiky, skrutky či matice. To bude pokračovať dovtedy, dokiaľ bude pretrvávať tento vysoký dopyt," dodal Götz.



Firma Daimler Truck, ktorá sa minulý rok odčlenila od divízie osobných vozidiel koncernu Daimler, zároveň zlepšila odhad tohtoročných tržieb a zisku. Pôvodne uvádzala, že za celý rok počíta s tržbami v rozmedzí od 48 miliárd do 50 miliárd eur a zisk by sa v porovnaní s minulým rokom meniť nemal. Nová prognóza poukazuje na tržby v rozmedzí 50 miliárd až 52 miliárd eur. Zároveň zisk by mal podľa nových odhadov vzrásť o 5 až 15 %.