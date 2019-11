Daimler údajne plánuje zrušiť vyše tisíc manažérskych pozícií

Frankfurt nad Mohanom 8. novembra (TASR) - Nemecká automobilka Daimler plánuje zrušiť vyše 1000 manažérskych pozícií. Uviedol to v piatok nemecký denník Süddeutsche Zeitung, ktorý sa odvolal na informácie zo zamestnaneckej rady spoločnosti.



Podľa týchto informácií by automobilka mala celosvetovo zrušiť 1100 vedúcich pozícií. To predstavuje približne 10 % z celkového počtu manažérskych miest.



Nový a prvý nenemecký šéf automobilky Ola Källenius, ktorý vedenie firmy prevzal v lete tohto roka po Dieterovi Zetschem, plánuje predstaviť aktualizovanú stratégiu spoločnosti 14. novembra. Tá by mala zahŕňať aj opatrenia na znižovanie nákladov.



Daimler uviedol, že vedenie firmy pracuje na nákladovej analýze, ktorej cieľom je, aby spoločnosť vyrábajúca okrem áut aj nákladné vozidlá a autobusy zostala konkurencieschopná. "So zástupcami zamestnancov vedieme konštruktívne rozhovory a špekulácie nebudeme komentovať," uviedla firma.