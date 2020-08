Daimler uzatvoril v USA dohodu v súvislosti s emisiami za 1,5 mld. USD

Berlín 13. augusta (TASR) - Nemecká automobilka Daimler dosiahla v USA dohodu o urovnaní sporu v súvislosti s problematickým softvérom umožňujúcim manipulovanie s emisnými testmi. Ako Daimler dodal, náklady spojené s dohodou by mali dosiahnuť približne 1,5 miliardy USD (1,27 miliardy eur).



Viaceré nemecké automobilky sa dostali do problémov po tom, ako koncom roka 2015 Volkswagen priznal, že do približne 11 miliónov naftových áut po celom svete nainštaloval softvér, ktorý umožňuje manipulovať s testmi emisií oxidov dusíka. Najväčšiu nemeckú automobilku stál škandál na pokutách, spätnom odkúpení áut a iných nákladoch už približne 30 miliárd eur.



Následne boli preverované aj ďalšie automobilky. Čo sa týka Daimleru, firma vo štvrtok uviedla, že vyčlenila dostatočné rezervy na krytie nákladov spojených s urovnaním emisnej kauzy.



Okrem USA čelí Daimler problémom v súvislosti so sporným softvérom aj na domácej pôde. Investori v Nemecku automobilku zažalovali a žiadajú kompenzácie v hodnote približne 1 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1833 USD)