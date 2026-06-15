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Daimler zlučuje výrobu vojenskej techniky do novej značky
Od roku 2028 chce v tomto segmente dosahovať tržby v objeme 1 miliardy eur.
Autor TASR
Stuttgart 15. júna (TASR) - Nemecký výrobca nákladných vozidiel Daimler Truck zlučuje svoje globálne podnikanie v oblasti vojenskej techniky do novej značky Daimler Truck Defence a od roku 2028 chce v tomto segmente dosahovať tržby v objeme 1 miliardy eur. Firma v pondelok uviedla, že v tejto oblasti plánuje investície v sume 400 až 600 miliónov eur. Zhruba na tejto úrovni boli vlaňajšie tržby za vojenskú techniku, povedal šéf spoločnosti Daimler Truck Defence Dennis Kinzelmann. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Vojenské vozidlá v súčasnosti tvoria 1 až 3 % celkového predaja vozidiel Daimler, čo znamená, že prevažnú väčšinu tvoria klasické nákladné vozidlá a autobusy. V rámci strategickej expanzie Daimler Truck v nasledujúcich rokoch rozšíri svoje vývojové, výrobné, predajné a servisné kapacity, uviedla spoločnosť vo vyhlásení. V tomto segmente v súčasnosti pracuje približne 1000 zamestnancov firmy. Stratégiu rastu spoločnosť realizuje prevažne v závode Wörth am Rhein v nemeckej spolkovej krajine Porýnie-Falcko neďaleko Karlsruhe. Vzniknúť tam má viac ako 100 nových pracovných miest pre kvalifikovaných špecialistov, uviedla spoločnosť.
Daimler Truck Defence čerpá technológie z modulárneho systému civilných modelových radov skupiny a spolupracuje aj s partnerskými spoločnosťami.
Vojenské vozidlá v súčasnosti tvoria 1 až 3 % celkového predaja vozidiel Daimler, čo znamená, že prevažnú väčšinu tvoria klasické nákladné vozidlá a autobusy. V rámci strategickej expanzie Daimler Truck v nasledujúcich rokoch rozšíri svoje vývojové, výrobné, predajné a servisné kapacity, uviedla spoločnosť vo vyhlásení. V tomto segmente v súčasnosti pracuje približne 1000 zamestnancov firmy. Stratégiu rastu spoločnosť realizuje prevažne v závode Wörth am Rhein v nemeckej spolkovej krajine Porýnie-Falcko neďaleko Karlsruhe. Vzniknúť tam má viac ako 100 nových pracovných miest pre kvalifikovaných špecialistov, uviedla spoločnosť.
Daimler Truck Defence čerpá technológie z modulárneho systému civilných modelových radov skupiny a spolupracuje aj s partnerskými spoločnosťami.