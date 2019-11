Daimler zruší do troch rokov vo svete minimálne 10.000 pracových miest

Frankfurt nad Mohanom 29. novembra (TASR) - Nemecká automobilka Daimler oznámila, že do troch rokov zruší vo svete minimálne 10.000 pracovných miest. Uviedla to v piatok po tom, ako sa na svojom pláne znižovania nákladov dohodla s odbormi.



Informácia Daimleru, ktorú zverejnila agentúra Reuters, predstavuje už tretie oznámenie o redukcii nákladov zo strany nemeckej automobilky v tomto týždni. O znižovaní nákladov už informovali Audi aj BMW.



Automobilky musia vyčleniť veľký objem investícií do produkcie ekologickejších vozidiel. Navyše, obchodné konflikty medzi Washingtonom a Pekingom spôsobujú, že dopyt zo strany Číny, najväčšieho automobilového trhu na svete, klesá.



Daimler informoval, že vedenie dosiahlo dohodu s odbormi o viacerých opatreniach na zníženie nákladov, čoho súčasťou je aj rušenie pracovných miest. Firma napríklad zruší 10 % svojich manažérskych pozícií. "Automobilový priemysel podstupuje v súčasnosti najväčšiu transformáciu vo svojej histórii," uviedla automobilka.



Firma predbežne informovala o svojom pláne na zvýšenie konkurencieschopnosti už v polovici novembra. Vtedy uviedla, že personálne náklady zredukuje do konca roka 2022 zhruba o 1,4 miliardy eur.