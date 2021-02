Daimler zvládol koronakrízu lepšie, než sa očakávalo

Stuttgart 18. februára (TASR) - Nemecký automobilový koncern Daimler zvládol koronový rok 2020 podstatne lepšie, než sa očakávalo. Pre prebiehajúci rok si opäť kladie výrazne vyššie ciele.



Čistý zisk pripadajúci na akcionárov dosiahol v minulom roku 3,6 miliardy eur. To bolo o 1,2 miliardy eur alebo o 50 % viac ako v roku 2019. Zisk na akciu stúpol na 3,39 eura z 2,22 eura. Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) vzrástol o 53 % na 6,6 miliardy eur zo 4,3 miliardy eur. Upravený EBIT klesol na 8,6 miliardy eur z 10,3 miliardy eur v roku 2019.



Tržby sa znížili o 11 % na 154,3 miliardy eur zo 172,7 miliardy eur. Celkový odbyt osobných a úžitkových vozidiel minulý rok klesol o 15 % na 2,84 milióna.



Koncern plánuje na dividendách akcionárom vyplatiť okolo 1,4 miliardy eur. To by bolo 1,35 eura na akciu, o 45 centov viac ako pred rokom.



Koncern aj napriek pandémii dokázal, že je možné vlastnými silami uskutočniť transformáciu automobilky, uviedol predseda predstavenstva Daimleru Ola Källenius. Daimler v prebiehajúcom roku počíta s výrazným nárastom odbytu, tržieb aj prevádzkového zisku.