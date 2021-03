Berlín/Peking 12. marca (TASR) - Nemecký výrobca luxusných áut Daimler zvoláva v Číne na kontrolu 2,6 milióna vozidiel Mercedes-Benz pre problémy so softvérom. Oznámili to čínske úrady.



Problémy sa týkajú automatického systému tiesňového volania, uviedol vo vyhlásení čínsky úrad pre reguláciu trhu. Chyba by mohla viesť k tomu, že systém v prípade nehody nahlási nesprávnu polohu vozidla. Problém môže vyriešiť aktualizácia softvéru systému tiesňových volaní.



Daimler odmietol zvolávanie áut komentovať.



Minulý mesiac vlastník značky Mercedes-Benz pre podobný dôvod zvolal v USA do servisov 1,29 milióna vozidiel predaných od roku 2016.



Nemecké úrady v piatok potvrdili počet zvolávaných áut v Číne a dodali, že sa to týka celého radu modelov.