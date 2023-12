DAJTE SI POZOR: Pred Vianocami rastie počet online podvodov

Bratislava 7. decembra (TASR) - Používanie dostatočne silných hesiel, autorizácia platieb či dvojstupňové overenie prihlásenia môžu pomôcť ochrániť sa pred podvodmi pri online nákupoch. V predvianočnom období totiž rastie počet podvodov v online prostredí. Upozornila na to Asociácia mobilných operátorov Slovenska (ASMOS), ktorá vydala pravidlá, ako bezpečne používať internet pri vianočných nákupoch cez mobil.



Podľa ASMOS ľuďom chýba dostatočné povedomie v oblasti informačnej bezpečnosti. Ukazuje to aj prieskum spoločnosti Ardaco, podľa ktorej sa 26,2 % opýtaných vyjadrilo, že bezpečnosť komunikácie je pre nich menej dôležitá alebo úplne nerozhodujúca. "Nielen pre ľudí, ale aj pre nás a pre štát hrajú tieto čísla kľúčovú úlohu. Slovensko je v nelichotivom stave. Sme presvedčení, že spoločným úsilím potrebujeme výrazne podporovať digitálnu infraštruktúru na Slovensku, a to aj vzdelávaním v otázkach bezpečnosti, obzvlášť zraniteľných skupín," uviedla ASMOS s tým, že čísla z prieskumu sú varovné.



Nákupy v mobilných aplikáciách, na sociálnych sieťach či v e-shopoch podľa mobilných operátorov vedú k zvýšenému impulzívnemu správaniu a odovzdávaniu citlivých údajov podvodníkom. Najčastejšie sa ľudia stávajú obeťami podvodov, ktoré sú založené na phishingu - podsunutí odkazu na napodobeninu stránky, ktorá si vyžiada údaje o platobnom prostriedku užívateľa alebo požiada o schválenie falošnej transakcie.



ASMOS upozornila, že podľa Eurostatu až 40 % Slovákov nakupuje počas Vianoc cez internet nábytok a tovar do domácnosti, štvrtina ľudí elektroniku. "Pri komoditách, ktoré sú finančne náročnejšie, môže byť takáto rana pre peňaženku bolestivá. Ešte bolestivejšie však je, že podvodníci zneužívajú nielen vaše peniaze, ale najmä údaje, ktoré majú omnoho vyššiu hodnotu."



Ako nenaletieť internetovým podvodníkom, radia mobilní operátori v pravidlách bezpečného používania internetu pri predvianočných nákupoch. Základom je podľa nich si pri nákupe cez mobil overiť, či ide o oficiálneho predajcu alebo certifikovaného sprostredkovateľa. Najlepšie je platiť iba cez platobnú bránu podporovanú svojou bankou, transakciu si treba overiť a v prípade pochybností v nej nepokračovať.



ASMOS tiež upozornila, aby ľudia nereagovali na neoverené e-maily - spamy. Na pozore sa treba mať pri podozrivých správach, plných gramatických chýb či nesprávne preložených, ktoré dostávajú adresáta do časovej tiesne či pod tlak. Pozor si treba dávať tiež na požiadavky na úhradu dodatočného poplatku, napríklad za doručenie, alebo ak odkaz v správe smeruje na zvláštne adresy.



Mobilní operátori tiež odporučili nikde neuvádzať svoje osobné údaje a nepoužívať na internetové nákupy nezabezpečenú sieť Wi-Fi.