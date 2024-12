Dajte si pozor: Upozorňujú na vianočné pečivo ohrozujúce zdravie

Bratislava 17. decembra (TASR) - Nákup pekárenských výrobkov prostredníctvom nelegálnej inzercie na sociálnych sieťach a fórach môže spotrebiteľa nielen sklamať kvalitou, ale aj ohroziť jeho zdravie. Upozornil na to v utorok Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorý upriamil pozornosť aj na fakt, že v prípade neoficiálneho predaja koláčov a zákuskov nefungujú následne ani žiadne reklamácie.



"Každoročne sa v období Vianoc objavujú na sociálnych sieťach ponuky na predaj vianočných koláčov a zákuskov. Chceme preto upozorniť spotrebiteľov, aby si na takýto nákup dávali pozor. Nielenže mnohí ilegálni výrobcovia nakupujú v Európskej únii nepovolené suroviny cez e-shopy z Číny, ale odmietajú sa stretávať so zákazníkmi osobne a transport ich výrobkov prebieha bežnými kuriérskymi službami. Pri výkyvoch teplôt pri transporte v podmienkach nevhodných na prepravu potravín pritom dochádza ku kondenzácii vody a vzniku plesní, ktoré ľudské oko nevidí," vysvetlil predseda SZPCC Milan Lapšanský.



V mene zväzu neodporúča konzumáciu takýchto výrokov, ktoré môžu predstavovať vážne riziko pre zdravie spotrebiteľov. Najmä produkty, ktoré si zákazníci vyzdvihnú v určených balíkoboxoch predchádzajú rôznymi skladovacími prostrediami bez akéhokoľvek merania teploty, ktoré ilegálni predajcovia ignorujú, doplnil Lapšanský.



"Čoraz častejšie sa taktiež stretávame so sťažnosťami na kvalitu nelegálne predávaných koláčov a zákuskov. Zaznamenali sme prípady, keď spotrebiteľ dostal pri objednávke namiesto deklarovaných domácich výrobkov koláče zakúpené v hypermarkete za trojnásobnú cenu. Keďže takíto 'ilegálni podnikatelia' nemajú žiadnu zodpovednosť, neplatia na nich žiadne sťažnosti, reklamácie a ani pri poškodení zdravia od nich spotrebiteľ nič nevymôže," zdôraznil predseda zväzu.



Ilegálne predaje na celom území Slovenska zaznamenáva SZPCC každoročne, predovšetkým v období Vianoc a Veľkej noci. Zväz v tejto súvislosti komunikuje s príslušnými štátmi orgánmi, ktoré následne ilegálnych predajcov zaznamenávajú a preverujú. Neoficiálne cukrárne a pekárne okrem iného neodvedú štátu viac ako 12 miliónov eur ročne, doplnil na záver zväz.