Dalimil Hatok je novým riaditeľom RENOMIA NETWORK na Slovensku
Novým riaditeľom profesionálnej siete nezávislých sprostredkovateľov poistenia RENOMIA NETWORK sa stal Dalimil Hatok. Skúsený odborník a manažér z poisťovacieho sektora bude mať za úlohu rozvíjať a zväčšovať sieť sprostredkovateľov a poskytovať partnerom, a tým aj ich klientom, najlepšie služby na poistnom trhu.
Autor OTS
Bratislava 16. februára (TASR/OTS) - „Na RENOMIA sa mi páči najmä kombinácia veľkého nadnárodného hráča s hodnotami a atmosférou rodinnej firmy. V RENOMIA NETWORK Slovensko sa chcem zamerať na vytváranie kvalitného a prehľadného zázemia pre existujúcich partnerov a zároveň zvyšovať povedomie o značke. Mám v pláne aktívne pracovať s hodnotami a poslaním, na ktorých RENOMIA stojí, a využiť dobre fungujúce nástroje a procesy z prostredia RENOMIA NETWORK v Českej republike i CEE regióne,“ hovorí Dalimil Hatok.
Absolvent Technickej univerzity v Košiciach Dalimil Hatok pôsobí v oblasti poisťovníctva a obchodu viac než dvadsať rokov. Skúsenosti získal vo finančnej inštitúcii, v poisťovni aj v dôchodkovej spoločnosti. Podieľal sa na budovaní maklérskych a obchodných štruktúr a v posledných rokoch sa venoval retailovým službám, predovšetkým v oblasti náhrady škody a likvidácie poistných udalostí. Okrem Slovenska zbieral Dalimil Hatok znalosti a skúsenosti aj v zahraničí, na americkej LIGS University získal titul MBA a LL.M.
RENOMIA NETWORK je dôležitou súčasťou RENOMIA na Slovensku. Uznávaná a profesionálna sieť nezávislých sprostredkovateľov poistenia pôsobí na území celej krajiny a svojim partnerom ponúka nadštandardnú odbornú podporu, know-how, komplexný administratívny servis vrátane digitálnych nástrojov a prepracované profesné aj manažérske vzdelávanie. Vďaka pozícii RENOMIA ako lídra v oblasti poistenia a risk managementu v strednej a východnej Európe majú partneri RENOMIA NETWORK prístup k množstvu exkluzívnych produktov a mimoriadne výhodných zmluvných podmienok.
RENOMIA NETWORK cieli predovšetkým na sprostredkovateľov, ktorí sa chcú v súčasnom globálnom svete ďalej rozvíjať, zvyšovať kvalitu služieb pre svojich klientov a v neposlednom rade chcú udržať krok s vývojom na medzinárodnom poisťovacom trhu.
Slovenská spoločnosť RENOMIA, s.r.o. pôsobí na trhu poisťovacích služieb od roku 2001 a je členom RENOMIA GROUP. Zameriava sa najmä na služby pre firemný sektor a s tímom viac ako 65 odborníkov spravuje portfólio klientov z troch slovenských pobočiek.
O RENOMIA GROUP:
RENOMIA je jednou z najväčších medzinárodných spoločností v oblasti poistenia a riadenia rizík. Založili ju v roku 1993 Jiřina Nepalová a jej synovia Jiří a Pavel. Prostredníctvom svojich dcérskych spoločností pôsobí v 13 európskych krajinách, pričom americká spoločnosť Gallagher, globálna trojka v oblasti poistenia a riadenia rizík, je od roku 2019 menšinovým akcionárom spoločnosti RENOMIA. Spoločnosti združené v RENOMIA GROUP spravujú celkové poistné vo výške viac než jednej miliardy eur. Viac informácií o skupine RENOMIA GROUP nájdete na www.renomia.cz.
Kontakt pre média:
Aleš Černý
Manažér komunikácie a PR
M: +420 602 172 816
ales.cerny@renomia.cz
