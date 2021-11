Ďalší čínsky developer, Kaisa Group, má dlhové problémy

Peking 5. novembra (TASR) - V piatok sa zastavilo obchodovanie s akciami čínskeho developera Kaisa Group, kótovanými na burze v Hongkongu. Dôvodom je eskalácia problémov skupiny s financovaním dlhu. Podľa mediálnych správ Kaisa predáva aktíva, aby zaplatila dlhy vo výške viac než 10 miliárd USD (8,64 miliardy eur). To je ďalší signál zhoršovania dlhovej krízy v čínskom realitnom sektore.



Dlhové problémy jedného z najväčších developerov v krajine China Evergrande vyhrotili problémy v čínskom realitnom sektore, ktoré sa týkajú čoraz viac firiem a zvyšujú obavy, že sa prelejú do celej ekonomiky.



Kaisa v krátkej správe pre burzu v piatok oznámila zastavenie obchodovania s jej akciami. Takisto aj ďalšie divízie skupiny Kaisa Capital, Kaisa Health, Kaisa Prosper oznámili zastavenie obchodovania s ich akciami.



Skupina vo štvrtok (4. 11.) uviedla, že jej finančná divízia neuhradila platbu z jedného investičného produktu. To potvrdilo obavy, že skupina má problémy s likviditou. Akcie Kaisa sa tento týždeň do zastavenia obchodovania oslabili takmer o 13 % a od začiatku roka padli približne o 70 %.



Kaisa dala do aukcie 18 šenčenských realitných projektov s celkovou plochou 1,45 milióna štvorcových metrov a odhadovanou celkovou hodnotou 12,8 miliardy USD. Skupina tiež hľadá kupca pre svoju divíziu správy majetku Kaisa Prosperity Holdings, ktorej trhová hodnota predstavuje okolo 310,91 milióna USD.



Ratingové agentúry Fitch a S&P zhoršili hodnotenie úverovej bonity Kaisa. Ako dôvod uviedli riziká ohrozujúce refinancovanie dlhu skupiny.



Kaisa nepatrí medzi najväčšie čínske developerské skupiny, keď podľa tržieb je až 27. developer, ale patrí v odvetví medzi najväčších dolárových dlžníkov, keď hodnota jeho nesplatených dlhopisov predstavuje viac než 11 miliárd USD.



(1 EUR = 1,1569 USD)