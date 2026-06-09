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BILLA má ďalší elektro kamión eActros
Keď sa inovácia osvedčí v praxi, nasleduje logický krok – jej rozšírenie.
Autor OTS
Bratislava 9. júna (OTS) - Spoločnosť BILLA po takmer dvojročnej prevádzke modelu Mercedes-Benz eActros 400 posilňuje svoju bezemisnú logistiku o ďalšie podobné elektrické vozidlo. Prevádzkovať ho pre ňu bude jej dlhoročný partner – dopravná spoločnosť NAD – RESS Senica.
Novým prírastkom je eActros 400 s celkovou hmotnosťou 27 ton, ktorý má elektrický chladiaci agregát Frigoblock FKi25 od spoločnosti EUROPETRANS - SK s.r.o. napájaný priamo z trakčných batérií vozidla. Na nadstavbu sa zmestí 18 paliet a celková nosnosť dosahuje 13 ton.
„Aj vďaka tomu, že sme v roku 2024 prevzali prvý elektrický eActros, tu dnes stojíme opäť, pri prebratí ďalšieho. Auto jazdí bez porúch, v ničom nás negatívne neprekvapilo a na samotnú prevádzku je lacnejšie ako dieselový ekvivalent. Hoci je obstarávacia cena stále vysoká, šetrenie na prevádzke a spojenie so spoločnosťou BILLA nám umožnilo rozšíriť flotilu o ďalší kus,” hovorí generálny riaditeľ NAD – RESS Senica Pavol Kosík. „S týmto autom dokážeme najazdiť 400 kilometrov na jedno nabitie, čo je pre náš rozvoz viac ako postačujúce. Navyše, auto má kvalitné batérie s dobrou kapacitou, takže s využitím našich nabíjačiek ho dokážeme dobiť v prípade potreby za tri hodiny,” približuje Pavol Kosík.
„Mercedes-Benz eActros 400 využívame vďaka spolupráci s NAD – RESS Senica už druhý rok a pre naše aktivity je to výborné vozidlo, bezporuchové. Keďže robíme závozy aj v centrách miest, taktiež sme radi, že neruší obyvateľov,” povedala riaditeľka logistiky v BILLA Slovensko Gabriela Nastišinová. Auto nabíjajú pomocou elektriny z vlastnej fotovoltickej elektrárne a rozširujú aj kapacity vlastných nabíjačiek. „V Seredi máme aktuálne už dva nabíjacie body a ďalší budeme mať na východnom Slovensku v Petrovanoch. Vozidlá tak budeme môcť využívať aj zo Serede smerom na východ krajiny,” dodáva Gabriela Nastišinová.
„Pred necelými dvomi rokmi sme boli na úplnom začiatku elektrifikácie nákladnej dopravy. BILLA a NAD – RESS Senica do nás vložili dôveru a prevzali si v tom čase naše úplne prvé elektrické nákladné vozidlo predané na Slovensku. Túto dôveru si dodnes vážime a teší nás, že toto druhé vozidlo je priamym dôsledkom ich spokojnosti s tým, ako spoľahlivo a efektívne eActros 400 funguje v každodennej prevádzke,” uviedol Ján Šulek, vedúci predaja nákladných vozidiel v spoločnosti Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o.
Mercedes-Benz eActros 400 vybavený štyrmi akumulátormi má dojazd 400 kilometrov. Tuhá elektrická náprava má dva integrované elektromotory a spolupracuje s dvojrýchlostnou prevodovkou. Dva kvapalinou chladené motory poskytujú trvalý výkon 330 kW a maximálny výkon 400 kW. Samozrejmosťou je rekuperácia, ktorou je možné spätne získať energiu pri brzdení alebo jazde z kopca.
Spolupráca spoločností BILLA, NAD – RESS Senica a Daimler Truck & Bus Slovakia jasne ukazuje, že elektrifikácia nákladnej dopravy už dnes prináša praktické a ekonomicky zmysluplné riešenia pre každodennú logistiku. Opätovné zaradenie modelu eActros 400 do flotily je dôkazom, že bezemisná doprava nie je len víziou budúcnosti, ale spoľahlivou súčasťou moderného zásobovania už dnes.
Novým prírastkom je eActros 400 s celkovou hmotnosťou 27 ton, ktorý má elektrický chladiaci agregát Frigoblock FKi25 od spoločnosti EUROPETRANS - SK s.r.o. napájaný priamo z trakčných batérií vozidla. Na nadstavbu sa zmestí 18 paliet a celková nosnosť dosahuje 13 ton.
„Aj vďaka tomu, že sme v roku 2024 prevzali prvý elektrický eActros, tu dnes stojíme opäť, pri prebratí ďalšieho. Auto jazdí bez porúch, v ničom nás negatívne neprekvapilo a na samotnú prevádzku je lacnejšie ako dieselový ekvivalent. Hoci je obstarávacia cena stále vysoká, šetrenie na prevádzke a spojenie so spoločnosťou BILLA nám umožnilo rozšíriť flotilu o ďalší kus,” hovorí generálny riaditeľ NAD – RESS Senica Pavol Kosík. „S týmto autom dokážeme najazdiť 400 kilometrov na jedno nabitie, čo je pre náš rozvoz viac ako postačujúce. Navyše, auto má kvalitné batérie s dobrou kapacitou, takže s využitím našich nabíjačiek ho dokážeme dobiť v prípade potreby za tri hodiny,” približuje Pavol Kosík.
„Mercedes-Benz eActros 400 využívame vďaka spolupráci s NAD – RESS Senica už druhý rok a pre naše aktivity je to výborné vozidlo, bezporuchové. Keďže robíme závozy aj v centrách miest, taktiež sme radi, že neruší obyvateľov,” povedala riaditeľka logistiky v BILLA Slovensko Gabriela Nastišinová. Auto nabíjajú pomocou elektriny z vlastnej fotovoltickej elektrárne a rozširujú aj kapacity vlastných nabíjačiek. „V Seredi máme aktuálne už dva nabíjacie body a ďalší budeme mať na východnom Slovensku v Petrovanoch. Vozidlá tak budeme môcť využívať aj zo Serede smerom na východ krajiny,” dodáva Gabriela Nastišinová.
„Pred necelými dvomi rokmi sme boli na úplnom začiatku elektrifikácie nákladnej dopravy. BILLA a NAD – RESS Senica do nás vložili dôveru a prevzali si v tom čase naše úplne prvé elektrické nákladné vozidlo predané na Slovensku. Túto dôveru si dodnes vážime a teší nás, že toto druhé vozidlo je priamym dôsledkom ich spokojnosti s tým, ako spoľahlivo a efektívne eActros 400 funguje v každodennej prevádzke,” uviedol Ján Šulek, vedúci predaja nákladných vozidiel v spoločnosti Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o.
Mercedes-Benz eActros 400 vybavený štyrmi akumulátormi má dojazd 400 kilometrov. Tuhá elektrická náprava má dva integrované elektromotory a spolupracuje s dvojrýchlostnou prevodovkou. Dva kvapalinou chladené motory poskytujú trvalý výkon 330 kW a maximálny výkon 400 kW. Samozrejmosťou je rekuperácia, ktorou je možné spätne získať energiu pri brzdení alebo jazde z kopca.
Spolupráca spoločností BILLA, NAD – RESS Senica a Daimler Truck & Bus Slovakia jasne ukazuje, že elektrifikácia nákladnej dopravy už dnes prináša praktické a ekonomicky zmysluplné riešenia pre každodennú logistiku. Opätovné zaradenie modelu eActros 400 do flotily je dôkazom, že bezemisná doprava nie je len víziou budúcnosti, ale spoľahlivou súčasťou moderného zásobovania už dnes.