Ďalší hackathon pomôže so smart riešením pre športoviská v Petržalke

Bratislava 29. októbra (TASR) - Projekt Hacknime.to z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR pokračuje treťou sériou. Ďalší hackathon má pomôcť vytvoriť inteligentný rezervačný systém pre športoviská v bratislavskej Petržalke. Informoval o tom v utorok odbor komunikácie rezortu.



"Digitalizácia pomáha mnohým odvetviam a šport nie je výnimkou. Vďaka inovatívnemu riešeniu, ktoré tento hackathon prinesie, pomôžeme opäť prepojiť moderné technológie s potrebami používateľov a sprístupniť športoviská na pár kliknutí priamo v mobilných zariadeniach," uviedol štátny tajomník rezortu Ivan Ivančin.



Na sprístupnenie športovísk v Petržalke športovým klubom, ale aj širokej verejnosti je plánované využiť moderný rezervačný systém. Športovci si prostredníctvom neho budú podľa rezortu môcť spravovať rezervácie, ovládať osvetlenie či otváranie športovísk priamo cez mobilnú aplikáciu.



MIRRI ďalej vysvetlilo, že návštevníci si budú môcť rezervovať priestory, spravovať vstupy či uhradiť poplatky priamo cez mobilnú aplikáciu. Pomocou smart ovládania dverí a osvetlenia má dôjsť k eliminácii potreby prítomnosti personálu, čím bude možné predĺžiť otváracie hodiny bez zvýšenia nákladov na prevádzku. "Do budúcnosti sa počíta aj s možnosťou ovládania kúrenia, vzduchotechniky či automatizáciou ďalších funkcií, ako sú napríklad boxy na športové vybavenie alebo parkovacie zábrany," dodal rezort.



Súťažiaci sa môžu prihlásiť na stránke hackathonu do 13. novembra alebo do naplnenia kapacity. Samotný hackathon sa uskutoční 15. a 16. novembra 2024. Projekt Hacknime.to je iniciatívou MIRRI SR v spolupráci s Campus Innovation Hub a je financovaný z plánu obnovy.