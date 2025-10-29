< sekcia Ekonomika
Ďalší odklad dodávok 777X stál Boeing miliardy
Strata však medziročne klesla.
Autor TASR
Seattle 29. októbra (TASR) - Po 2. štvrťroku oznámil americký výrobca lietadiel Boeing stratu aj za 3. kvartál. Tá sa v medzikvartálnom porovnaní výrazne zvýšila, avšak oproti rovnakému obdobiu minulého roka zaznamenala pokles. Za stratou v 3. štvrťroku tohto roka je najmä ďalší odklad začiatku dodávok širokotrupého lietadla 777X. Tento faktor stál spoločnosť takmer 5 miliárd USD. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters a portálu RTTNews.
Boeing v stredu oznámil, že za 3. štvrťrok zaznamenal stratu 5,42 miliardy USD (4,66 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 7,14 USD. V rovnakom období minulého roka vykázala firma stratu na úrovni 6,17 miliardy USD (9,97 USD/akcia).
Firma uviedla, že musela opätovne odložiť prvú dodávku širokotrupého lietadla 777X. Pôvodne uvádzala, že prvé lietadlo dodá na budúci rok, teraz oznámila, že sa tak stane najskôr v roku 2027. V súvislosti s odkladom spoločnosť oznámila odpis vo výške 4,9 miliardy USD.
Šéf Boeingu Kelly Ortberg vyjadril sklamanie z ďalšieho odkladu uvedenia lietadla do prevádzky, keďže tento model mali aerolínie využívať už pred niekoľkými rokmi. Model 777X je pritom kľúčový v stratégii Boeingu v oblasti širokotrupých lietadiel. Pôvodne trhu s týmito lietadlami dominovali boeingy 747 a 777.
Avšak opakované odklady pri certifikácii a výrobe posunuli prvú dodávku 777X o niekoľko rokov. Spolu s najnovším odpisom tak program 777X stál Boeing do dnešných dní už viac než 15 miliárd USD. Najnovšia strata zahrnuje pokuty v dôsledku omeškania.
Pozitívom je však vývoj tržieb. Tie v 3. kvartáli dosiahli 23,27 miliardy USD, čo medziročne predstavuje rast o 30 %. Zároveň prekonali očakávania analytikov, ktorí počítali s tržbami pod 22 miliárd USD.
Prispeli k tomu zvýšené dodávky dopravných lietadiel za 3. štvrťrok. Boeing už skôr informoval, že v 3. štvrťroku dodal zákazníkom celkovo 160 lietadiel. V rovnakom období minulého roka dosiahli dodávky 116 strojov.
(1 EUR = 1,163 USD)
