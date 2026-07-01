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ĎALŠÍ PODVOD: Dávajte si pozor na tieto praktiky
NASES spresňuje, že podvodná kampaň využíva webové stránky, ktoré napodobňujú vzhľad a prvky oficiálneho portálu slovensko.sk, ako aj MV SR.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) upozorňuje verejnosť na aktuálnu phishingovú kampaň, v rámci ktorej neznámi páchatelia zneužívajú meno a vizuálnu identitu Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk a Ministerstva vnútra (MV) SR. Prostredníctvom falošných webových stránok sa snažia vzbudiť dôveru občanov a vylákať od nich finančné prostriedky alebo citlivé osobné údaje. Informovala o tom NASES.
Agentúra spresnila, že podvodná kampaň využíva webové stránky, ktoré napodobňujú vzhľad a prvky oficiálneho portálu slovensko.sk, ako aj MV SR. Návštevníci sú následne vyzývaní na úhradu údajných pokút alebo poplatkov prostredníctvom falošných platobných brán. Ide o podvodné konanie, ktoré nemá žiadnu súvislosť s NASES ani so službami poskytovanými prostredníctvom portálu slovensko.sk či MV SR.
Páchatelia zároveň vzhľad podvodných stránok priebežne upravujú a menia, aby pôsobili dôveryhodne a sťažili ich odhalenie. Z tohto dôvodu sa môžu jednotlivé verzie podvodných stránok líšiť a zverejnené ukážky nemusia zachytávať všetky ich aktuálne podoby. NASES preto bude verejnosť priebežne informovať o nových zisteniach a dostupné informácie podľa potreby aktualizovať.
NASES dôrazne upozorňuje, že všetky oficiálne elektronické služby štátu sú dostupné výhradne prostredníctvom dôveryhodných kanálov a občania by mali venovať zvýšenú pozornosť adrese webovej stránky, na ktorej sa nachádzajú.
„Kybernetickí útočníci sa snažia zneužiť dôveru verejnosti voči elektronickým službám štátu. Občanom odporúčame, aby si vždy overili, či komunikujú s oficiálnou stránkou slovensko.sk, a aby nikdy nezadávali svoje osobné ani platobné údaje na podozrivých webových stránkach,“ upozornila Jana Molnarová, generálna riaditeľka NASES.
Agentúra zároveň odporúča občanom dôsledne si kontrolovať adresu navštívenej webovej stránky, nezadávať osobné, prihlasovacie ani platobné údaje na neoverených portáloch, nevykonávať platby prostredníctvom podozrivých platobných brán a v prípade pochybností si overiť informácie prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov.
Agentúra spresnila, že podvodná kampaň využíva webové stránky, ktoré napodobňujú vzhľad a prvky oficiálneho portálu slovensko.sk, ako aj MV SR. Návštevníci sú následne vyzývaní na úhradu údajných pokút alebo poplatkov prostredníctvom falošných platobných brán. Ide o podvodné konanie, ktoré nemá žiadnu súvislosť s NASES ani so službami poskytovanými prostredníctvom portálu slovensko.sk či MV SR.
Páchatelia zároveň vzhľad podvodných stránok priebežne upravujú a menia, aby pôsobili dôveryhodne a sťažili ich odhalenie. Z tohto dôvodu sa môžu jednotlivé verzie podvodných stránok líšiť a zverejnené ukážky nemusia zachytávať všetky ich aktuálne podoby. NASES preto bude verejnosť priebežne informovať o nových zisteniach a dostupné informácie podľa potreby aktualizovať.
NASES dôrazne upozorňuje, že všetky oficiálne elektronické služby štátu sú dostupné výhradne prostredníctvom dôveryhodných kanálov a občania by mali venovať zvýšenú pozornosť adrese webovej stránky, na ktorej sa nachádzajú.
„Kybernetickí útočníci sa snažia zneužiť dôveru verejnosti voči elektronickým službám štátu. Občanom odporúčame, aby si vždy overili, či komunikujú s oficiálnou stránkou slovensko.sk, a aby nikdy nezadávali svoje osobné ani platobné údaje na podozrivých webových stránkach,“ upozornila Jana Molnarová, generálna riaditeľka NASES.
Agentúra zároveň odporúča občanom dôsledne si kontrolovať adresu navštívenej webovej stránky, nezadávať osobné, prihlasovacie ani platobné údaje na neoverených portáloch, nevykonávať platby prostredníctvom podozrivých platobných brán a v prípade pochybností si overiť informácie prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov.