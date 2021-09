Ďalší spor v rybolove, Paríž obvinil Britániu z porušovania dohody

Paríž/Londýn 29. septembra (TASR) - Francúzsko obvinilo Britániu, že do otázky rybolovných práv po brexite zaťahuje politiku. Paríž tak reagoval po tom, ako Londýn a ostrov Jersey ležiaci v Lamanšskom prielive zamietli vydať desiatkam francúzskych rybárskych lodí licencie na lov v ich teritoriálnych vodách.



Ako uviedla francúzska ministerka pre rybolov Annick Girardinová, Británia znova nedodržiava brexitovú dohodu. "Briti opäť porušili podmienky brexitovej dohody, napriek všetkej práci, ktorú sme v tejto oblasti urobili," povedala Girardinová. Ako dodala, francúzski rybári by nemali byť rukojemníkmi Británie len pre presadzovanie si politických cieľov. Reagoval aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý pohrozil odvetnými opatreniami.



Podľa Londýna však rybári nepredložili dokumenty, ktoré Británia vyžaduje na poskytnutie licencií na lov v oblasti od 6 do 12 námorných míľ od britského pobrežia. Zároveň je pripravená s rybármi, ktorých lode nedostali licenciu, ďalej rokovať.



Londýn dodal, že celkovo vydal licencie takmer 1700 lodiam na výlov rýb v zóne 12-200 námorných míľ a ďalších 105 licencií poskytol plavidlám pôsobiacim v zóne 6-12 námorných míľ. Tieto licencie však vyžadujú predloženie dokumentov požadovaných Britmi.