Ďalší zamestnávatelia môžu žiadať o pomoc na zachovanie miest

Bratislava 17. apríla (TASR) - O príspevky na podporu udržania zamestnanosti môžu v rámci projektu sociálnej pomoci žiadať ďalšie skupiny zamestnávateľov. Ministerstvo práce spustilo tretie opatrenie, ktoré má pomôcť zamestnávateľom zachovať pracovné miesta v čase pandémie nového koronavírusu.



Na stránke www.pomahameludom.sk už môžu žiadať o príspevky na mzdy zamestnancov aj zamestnávatelia, ktorí aj napriek obmedzeniu činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie udržia pracovné miesta. Ide o takzvanú tretiu sociálnu pomoc. "V prvej kategórii pomoci máme tých ľudí, ktorí, ľudovo povedané, museli zatvoriť svoje prevádzky z dôvodu rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR. Pre nich sme zrušili strop 800.000 eur na príspevok pre jedného žiadateľa. V druhej kategórii sú samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré žiadajú o príspevky na seba. A v tejto novej tretej kategórii sú v podstate ostatní zamestnávatelia, ktorých negatívne zasiahla aktuálna kríza," vymenoval v stanovisku pre médiá minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).



Títo zamestnávatelia, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom, môžu žiadať o náhradu mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku alebo o paušálny príspevok na mzdy všetkých pracovníkov v závislosti od poklesu tržieb. "Prvá možnosť je tzv. kurzarbeit, ktorý poskytneme na každého zamestnanca, ktorý je na prekážkach v práci. To znamená, že ak musel zamestnávateľ pre krízu poslať svojho zamestnanca na prekážky v práci, štát mu jeho mzdu preplatí. Žiaden zamestnávateľ tak nebude musieť prepustiť z práce svojho zamestnanca z dôvodu, že by utrpel krízou," vysvetľuje Krajniak.



Druhá možnosť je, že zamestnávateľ požiada o paušálny príspevok na každého zamestnanca, ktorý v danom mesiaci nebol viac ako 50 % pracovného času doma z dôvodu prekážky na strane zamestnanca, čiže napríklad na OČR, PN alebo dovolenke. Výška príspevku sa určí podľa poklesu tržieb. "Zamestnávateľ si môže vybrať len jednu z týchto možností na celé obdobie poskytovania príspevku. Vyberie si teda možnosť, ktorá je pre neho výhodnejšia," dopĺňa minister.



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už pracuje aj na štvrtom opatrení, a to príspevku vo výške 210 eur pre SZČO, ktoré neplatia sociálne odvody, dohodárov a jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným. Nárok budú mať v prípade, ak od 13. marca 2020 nemajú žiaden iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti. Pomoc pre túto skupinu spustí rezort práce počas budúceho týždňa.