Ďalšia čínska developerská spoločnosť sa dostala do problémov

Hongkong 5. októbra (TASR) - Ďalšia čínska developerská spoločnosť sa dostala do finančných problémov. Stredne veľká Fantasia Holdings Group v pondelok (4. 10.) neuhradila splátku z dlhu vo výške 205,7 milióna USD (176,78 milióna eur).



To ešte zhorší situáciu v tomto odvetví čínskeho priemyslu, ktorým už otriasla hrozba bankrotu druhého najväčšieho developera v krajine, spoločnosti Evergrande.



Evergrande, najzadlženejší zo súkromných staviteľov v krajine, zápasí so záväzkami vo výške viac ako 300 miliárd USD a smeruje k rozsiahlej reštrukturalizácii. To vyvoláva obavy zo šírenia "nákazy" v čínskej ekonomike.



Fantasia Holdings so sídlom v Šen-čene vo vyhlásení vydanom prostredníctvom hongkonskej burzy oznámila, že platbu zmeškala. Nepodala pritom žiadne vysvetlenie. Uviedla len, že požiadala o pozastavenie obchodovania so svojimi akciami.



Niektorí čínski developeri majú problémy so splatením dlhu po tom, ako regulačné orgány v minulom roku sprísnili limity pre používanie peňazí z úverov.



Hoci je Fantasia menšia ako Evergrande, jej ťažkosti ešte zvýšili obavy investorov z ďalších kolapsov čínskych firiem.



Agentúra Fitch Ratings v pondelok znížila ratingovú známku Fantasie na „CCC-“, čo je krok, ktorý ukazuje na možnosť bankrotu.



Táto správa prichádza v čase, keď investori čakajú na informácie o Evergrande po tom, ako v pondelok pozastavila obchodovanie so svojimi akciami, kým sa nevyhlási „veľká transakcia“. Podľa správ v médiách hongkonská realitná spoločnosť Hopson Development Holdings plánuje kúpiť 51-percentný podiel v divízii služieb Evergrande v oblasti nehnuteľností.



Ratingová agentúra S&P Global Ratings, znížila zase rating ďalšej čínskej realitnej spoločnosti - Sinic Holdings s tým, že jej „schopnosť obsluhovať svoje dlhy je takmer vyčerpaná“.



Šéf Sinicu sa dostal na titulky novín minulý mesiac, keď prišiel o viac ako miliardu dolárov v dôsledku pádu akcií na trhu spojeného s obavami z Evergrande.



(1 EUR = 1,1636 USD)