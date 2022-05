Ďalšia etapa opravy mosta Lamač štartuje budúci víkend

Bratislava 13. mája (TASR) - Ďalšia etapa opravy mosta Lamač na D2, tentoraz na výjazde z Bratislavy smerom na hranice s ČR, štartuje v najbližších dňoch. Bude rozdelená do viacerých fáz, prvá sa začne budúci víkend v sobotu (21. 5.), keď sa pripraví dopravné značenie a presmerovanie dopravy. Počas samotnej opravy mosta, ktorá sa bude realizovať od 20. júna do 31. augusta, by nemalo byť obmedzenie pruhov, len rýchlostné. Umožní to plánované rozšírenie vozovky. V piatok o tom informoval člen predstavenstva a prevádzkový riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Peter Peťko.



Presmerovanie dopravy sa bude uskutočňovať budúci víkend od 21. do 22. mája. Následne od 23. mája do 19. júna sa bude realizovať rozšírenie vozovky za mostom v smere k tunelu Sitina. To umožní riešiť dopravu spôsobom dva plus dva pruhy. Komplexná oprava mosta v smere z Bratislavy do Malaciek odštartuje 20. júna a potrvá do konca augusta.



"Premávka bude obmedzená, lebo tie jazdné pruhy budú v zúženom profile, bude tam znížená rýchlosť. Nevyhneme sa tvorbe určitých kolón, ale myslíme si, že to bude v pohybe, nebude tá premávka stáť," skonštatoval Milan Pilip z krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave. Upozornil, že problém nastane, ak dôjde napríklad k dopravnej nehode.



Zároveň avizoval zabezpečovanie zvýšeného dohľadu najmä v úseku D2 od tunela Sitina po Stupavu v oboch smeroch a tiež monitorovanie obchádzkových, respektíve alternatívnych trás po oboch stranách diaľnice.



Prevádzkový riaditeľ NDS súčasne dodal, že bude využité doplnkové dopravné značenie. Apeloval na vodičov, aby dodržiavali značenie, ktoré ich bude informovať o smere jazdy aj o povolenej rýchlosti, ktorá by mala byť 60 kilometrov za hodinu.



Ozrejmil, že ide o komplexnú opravu mosta, ktorou by sa malo dosiahnuť predĺženie životnosti mosta. Oprava sa bude uskutočňovať nielen na moste samotnom, ale aj pod ním. Práce sa majú realizovať 24 hodín, sedem dní v týždni, cez víkendy aj v noci. Na stavbe bude pracovať 30 zamestnancov dodávateľa, použitých by malo byť 15 mechanizmov.