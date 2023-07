Ďalšia miliarda v správe aktív slovenskej správcovskej spoločnosti

Bratislava 18. júla (OTS) - Nárast objemu aktív v správe prišiel prostredníctvom nárastu vkladov investorov a klientov, kúpou nových nehnuteľností a realitných projektov do majetku spravovaných fondov, výnosov spravovaných fondov ako aj započítania hodnoty spravovaného majetku v spoločnostiach s účasťou IAD Investments, správ. spol., a.s.IAD Investments, správ. spol., a.s. aktuálne spravuje 16 vlastných podielových fondov s rôznymi investičnými stratégiami, z toho 12 štandardných, medzi ktoré patrí aj najstarší podielový fond na Slovensku 1. PF Slnko, 2 špeciálne fondy nehnuteľností a 2 špeciálne fondy kvalifikovaných investorov. Okrem toho ponúka klientom aj sporiace programy a individuálnu správu aktív. Sporiace programy investujú do predvolených investičných stratégií tvorených buď z vlastných fondov alebo z ETF fondov tretích strán a sú určené pre každého, kto si chce sporiť napr. na dôchodok, kvalitnejšie vzdelanie pre svoje deti alebo si chce zabezpečiť finančnú rezervu do budúcnosti. Práve dlhodobé a pravidelné investovanie poskytuje príležitosť zmierniť infláciu a v dlhodobom horizonte zhodnotiť svoje úspory.hovorí Vladimír Bencz, predseda predstavenstva spoločnosti.Investormi najobľúbenejším fondom je Prvý realitný fond , ktorý už od roku 2006 ponúka svojim investorom stabilné výnosy bez výraznejších výkyvov a aj nehnuteľnosti v jeho portfóliu prispievajú k miliardovej hodnote aktív. Je to najstarší slovenský podielový fond zameraný na investície do nehnuteľností a spravuje aktíva, ktoré majú schopnosť uchovať si hodnotu a dosahovať výnos aj v turbulentnom období, keď dosiahol za rok 2022 (od 31.12.2021 do 31.12.2022) zhodnotenie 5,64%. Čistá hodnota majetku Prvého realitného fondu k 30.6.2023 bola 427 073 704 EUR.“ hovorí Vladimír Bolek, člen predstavenstva a portfólio manažér Prvého realitného fondu. Geograficky diverzifikované portfólio nehnuteľností realitných spoločností Prvého realitného fondu sa skladá z rôznych typov nehnuteľností, akými sú administratívne budovy v Bratislave - TWIN CITY A, STEINERKA Business Centrum, administratívna budova D48 v poľskej Varšave, logistické parky na Slovensku, v Maďarsku a v Poľsku. Do portfólia tiež partia obchodné centrum OC Laugaricio v Trenčíne či fotovoltaické elektrárne na juhu Slovenska. Najnovším prírastkom do portfólia je kancelárska budova Pribinova 19, ktorá je súčasťou nábrežnej štvrte Eurovea City v Bratislave. Je to technologicky vyspelá administratívno-obchodná budova najnovšej generácie so zeleným parkom s fontánou, lavičkami, detskými ihriskami a zónou pre psičkárov.dodáva V. Bencz. IAD Investments , správ. spol., a.s. je najstaršia slovenská správcovská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom kapitálovom trhu od roku 1991. V rámci svojho európskeho pôsobenia spravuje aktíva najmä na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku v hodnote viac ako 2 miliardy EUR. Je súčasťou významnej investičnej skupiny Pro Partners Holding, a.s., ktorá pôsobí v najmä v sektoroch private equity, real-estate a financiách v krajinách strednej a východnej Európy.Viac informácií o spoločnosti a jej produktoch sa dozviete na www.iad.sk a o Prvom realitnom fonde na www.prf.sk . Ak ešte nie ste naším investorom a máte záujem o investovanie, obráťte sa na svojho finančného sprostredkovateľa.